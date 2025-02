自由共和國》葉淑貞／美、中貿易合則兩利、鬥則兩敗嗎？(上)

美國總統川普競選時,宣稱他將對中國加徵關稅。而從二月一日起就履行競選時的政見,對中共加徵十%的關稅。(路透)

葉淑貞/台大經濟系兼任教授

美國總統川普競選時,宣稱他將對中國加徵關稅。而從二 月一日起就履行競選時的政見,對中共加徵十%的關稅。有人認為這是妨礙自由貿易,損害了參與貿易國家互利的經濟理論。中國國家主席習近平就曾說:「中美合則兩利、鬥則俱傷」。這句話若用在對外貿易上,所謂合則兩利指的是若兩國貿易不加設限,則兩國都會得利;鬥則兩敗是指如果設下諸如關稅等的限制,則兩國都會受損。這種說法正確嗎?

合則兩利:兩國都是自由市場

經濟體系

若根據經濟學的理論,一國之所以出口東西到他國,是因為該國生產該種產品的機會成本低於他國;相反地,之所以從他國進口物品,是因為生產該物品機會成本高於他國的緣故。這樣,若兩國各自都生產機會成本較低的東西,並互通有無,則兩國都會受益,這就是經濟學所講的比較利益原則,以及貿易會使雙方互利的理論基礎。但是,這是參與貿易的雙方都是自由市場經濟體系。

同時,若外匯市場也是自由的,沒有人為的操縱,就不可能長期存在著大量的貿易差額。比如說,在美國與中國的貿易中,若中國有巨額的順差,則流到中國的美元會大幅增加。此時,若外匯市場是自由的,沒有人為的干預,則中國的美元供給會增加,美元在中國就會大幅貶值。這樣,美國出口到中國的物品,換算成人民幣的價格會下跌,因此中國從美國而來的進口會增加;相反地,美國從中國進口的物品,以美元計算的價格會提高,所以中國到美國的出口會減少;如此則中國對美國的貿易順差就會逐漸消失。

中國對外貿易及外匯市場都是

高度管制的

在國際貿易中,管制進出口的目的主要是要以人為的力量,改變物品的機會成本。而在外匯市場上,則是透過人為的操縱匯率,低估本國貨幣的幣值,或說高估了外國貨幣的價值。也就是說,利用人為的力量,造成出口品價格下滑,以增加出口量,並使進口品價格上揚,限縮進口量,使得貿易長期出現巨額的順差。

川普之所以要對中共課徵較高的關稅,除了因為中共縱容毒販運銷毒品到美國之外,最直接的原因是中國對美國的貿易長期一直存在著巨額的順差,差額在二○二三年高達四二七二億美元。美國對中國的貿易何以會存在這麼巨額的逆差呢?這主要是因為中共採取各種人為的力量,使其出口品價格下滑,同時使進口品價格上揚的結果。此外,中共也管制外匯市場,使得人民幣被低估,因此而無法在有大量貿易順差的情況下,透過匯率的調整,使貿易差額消失。

八種不公平的貿易手段

從《致命中國:中共赤龍對人類社會的危害》(以下簡稱為《致命中國》)[Peter Navarro and Greg Autry (二○一一),Death by China : Confronting the Dragon - A Global Call to Action]一書中所楬櫫的,可以看到中共利用八種不公平的貿易手段,達成對美貿易長期巨額的貿易順差。這些手段目前仍然為中共所使用,且不只是美國,其他不少國家也都身受其害。

這八種手段如下:

一、精心設計的非法出口補貼網絡

中共補貼不少出口品的產業,以降低其成本,使其得以用很低的價格大量傾銷其產品到海外。《致命中國》提到,中共對出口到美國每一美元的物品,其補貼金額高達十至 廿美分。根據戰略與國際問題研究中心(CSIS)的估算,從二○○九年至二○二三年間,僅電動車這一行業就獲得中共政府約二三○九億美元的政府補貼。然而,直接補貼只占中共政府產業政策的一小部分,中共政府還通過其他方式,例如提供稅收減免或特別優惠,來支持企業擴大生產。

中共過度依賴補貼等產業政策的策略經常導致產能過剩的問題一再發生,產能過剩的現象不僅見於煤炭、鋁、玻璃、水泥、機器人設備和太陽能板等領域,也同樣出現在電動車行業。

這種利用國家力量補助產業,使產業產量過剩,從而大量傾銷其產品到海外,使海外身受其害,因而他國紛紛推出反制措施。例如,近期歐盟就控訴中國出口的產品,特別是電動車和其他諸如鋼鐵、風力渦輪機、醫療設備等等進行補貼。完成於 二○二四年十月廿九日的中國電動車反補貼調查,結果發現中國電動車產業鏈存在不公平補貼現象,造成了歐盟本土電動車生產商的經濟損害,因此決定實施為期五年的反補貼關稅措施。這項決定自二○二四年 十月卅日起生效。

美國在二○二四年六月由美國貿易代表署宣布,針對中國生產的電動車及電池、晶片和醫療產品等長期大量傾銷美國的商品加徵關稅,其中電動車的關稅甚至追加到原本的四倍,也就是加增稅率到一○○%、半導體產品關稅則從廿五%增加至五十%,這項命令於二○二四年八月一日 開始生效。

二、操縱和嚴重低估人民幣

據《路透》去年十二月十二日報導,Navarro 表示中國作為貨幣操縱國的歷史眾所皆知。而在《致命中國》一書中,Navarro 就已指出中國人民幣被低估的幅度將近卅%~四十%。這意味著中國銷售每一美元產品到美國市場,中國出口商只索取相當於六十~七十美分的錢,這等於是另一項巨額的補貼。同時,美國企業銷售每一美元的產品到中國,索費都將超過一美元。 (待續)

