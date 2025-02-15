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自由廣場》幽靈罷免最重可處刑五年

2025/02/15 05:30

◎ 何思瑩

立委李坤城指出，有選民陳情，指自己根本沒參加罷免連署，卻收到新北市選委會的查詢單，很明顯是選民資料遭到冒用，甚至涉及偽造文書，針對此類幽靈造冊、假用他人名義簽署罷免書，不但對民主運作造成嚴重干預，甚至可能涉及刑責。

冒用他人名義、簽署偽造罷免連署書，涉及刑法第一四六條的妨害投票正確罪。刑法第一四六條規定第一項規定，以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果者，處五年以下徒刑。詐術，乃指用詐欺、欺騙之不正當之方法手段，產生足以影響投票之結果。

這是公訴罪，檢察官一知悉有犯罪事實發生，就可啟動偵查，調查證據，並向法院起訴。公職人員選舉罷免法第一四六條規定，偽造、變造、假借他人或冒名代替他人為連署，處一年以上七年以下徒刑，並科新台幣五十萬元以上、五百萬元以下罰金。

選舉投票（當然包含罷免）是民主國家人民行使憲法賦予政治權利的重要機制，所以法律特定明定上述規範，保障人民自由行使選舉權利，確保選舉公正性，維持民主代議制度能夠正常運作。

台灣這次由公民發動的大罷免，是忍無可忍的集體發聲，是無法再忍的具體行動。而偽造罷免書的「幽靈罷免」行徑，除了不當干擾民主運作，更可能觸法面臨牢獄之災。勸諭停止此等行為，以免惹禍上身！

（作者是律師 曾任政治幕僚）

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