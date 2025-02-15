自由廣場》德國「柯爾的女孩」選擇切割 蔡壁如呢?

◎ 劉威良

民眾黨正在進行黨主席的選舉，對於蔡壁如出來競選，個人為她敢逆襲黃國昌而感到振奮，同時思及德國前任總理梅克爾，過去被稱為是「柯爾總理的小女孩」，宛如蔡壁如過去在柯文哲身邊的角色。

一九九九年柯爾爆發醜聞，他收取鉅額政治獻金，卻未繳給政黨，身為「柯爾身邊的女孩」，梅克爾選擇正義，切割柯爾，正因她勇於選擇正確的一方，最後才能帶領基民黨走出黑暗期，取得人民信任，繼續走向下一階段。

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德國社民黨當年的領導黨人大多選擇挺柯爾，導致在這個醜聞爆發後，人民不再相信基民黨。梅克爾的切割，在黨內被認為不通人情，但歷史證明她是對的，人民重拾信心，投給基民黨的柯爾女孩，讓她當了德國史上最久的十六年總理。

一如德國的柯爾，柯文哲也爆發了政治獻金重大醜聞，蔡壁如要選擇什麼？當民眾黨黨主席柯文哲收取許多捐款卻不繳交黨部，醜聞宛如「柯爾總理的翻版」，明顯涉及背信，在德國的說法，這種背信政黨的錢就是「黑金」（Schwarzgeld）。目前這些政治獻金經由證人作證與柯本人承認，幾乎已是確認的事實，對一個背信的黨主席，如今進行改選，人民或支持者想看到的是新的繼任者可以選擇正確而清明的政治路線，而非用悲情來瞎挺有背信行為的柯文哲。

柯文哲本身的問題，應由他自己去承擔，沒道理叫整個第三勢力都賠下去。倘若不能切割柯文哲，則民眾黨選誰當黨主席，都沒什麼兩樣，新任黨主席若只是為了要搞倒執政黨，而淪為國民黨的附隨組織，勢必辜負民眾對第三勢力的期待，往後人民何須再投給民眾黨？ 再往更深處想，民眾黨可能連下次進入國會的資格都會大減甚至泡沫化，因為人民不想再被騙第二次。

（作者是德國台灣協會 前會長）

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