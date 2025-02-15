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自由廣場》魚目混珠?中國製啤酒標示爭議

2025/02/15 05:30

◎ 衛重華

近期，某中國製品牌啤酒在台灣各大賣場廣告宣傳，疑似使用中華民國國旗為背景，引發關注。由於國旗象徵國產品牌，消費者若未明察產品來源，可能誤以為該酒品是台灣製造，進而影響購買決策。此事涉及消費者權益保障，也引發進口酒品標示管理的漏洞。

根據《菸酒管理法》，酒品標示須清楚標明「產地」，廣告亦不得有「誤導性資訊」。對此，台北市政府表示，已函請業者說明，並將依法處理，以維護消費者權益及市場秩序。此外，政府部門強調，財政部對於酒品標示有明確規範，包含第卅二條規範酒品標示完整透明，第卅七條則限制誤導性廣告，若經調查確認違規，將依法處置。

此事件也在國內引發政治與市場公平競爭的討論，部分觀點認為，進口商品有義務加強標示管理，以確保消費者的「知情權」，防止進口商品藉由行銷手段，故意模糊產地資訊，而影響消費者判斷。部分人士則關切，台灣對中國進口商品是否應有更嚴格的監管標準，以防因資訊不透明，而使市場競爭環境產生不公平現象。

過去，部分進口酒品就曾因標示方式而引發爭議，此次啤酒事件再度凸顯此類問題的嚴重性。目前，相關單位已介入調查，後續如何處理將影響台灣市場對進口酒品標示的監管趨勢。若監管加強，未來酒品標示與廣告審查可能更加嚴格；反之，若消極處置，恐使類似問題一再發生，進而損及消費者權益，危及市場秩序。

（作者是軍人）

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