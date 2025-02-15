自由廣場》台美關係軟實力

◎ 高碩泰

媒體報導美國在台協會處長谷立言在春節期間微服走訪新竹北埔老街，親臨公視電視劇「茶金」的拍攝場景，也深度遊覽了金廣福公館、慈天宮、忠恕堂等古蹟和老街地標姜阿新洋樓。谷氏並盛讚「茶金」和另一齣電視劇「斯卡羅」都是瞭解台灣文化、社會及美國在台灣歷史角色的重要媒介，透過國際串流平台播出這些優質節目，得以讓更多美國和全球觀眾欣賞。

外交官在駐在國除了和政府部門往還互動外，重要任務之一即是透過公開或私下管道，觀察當地民意與輿情，歸納分析後呈報本國政府作為政策參考；深入駐在國大城小鎮、偏鄉僻壤「接地氣」，也是工作的一環。谷立言與他的前任酈英傑、孫曉雅等駐台期間經常上山下鄉搏感情，本屬外交官職責所在。

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新竹北埔一如台灣近年來從南到北老舊市鎮重生的案例，若干破損古蹟的修復與街廓重建，除了政府單位、學者專家、社區公益團體投注時間、心力，也不乏民間有識之士不計名利，慷慨解囊贊助。北埔客家老街濃郁的人文風景得以恢復原貌，似不無歸功於一位本土企業家基於歷史使命感，多年來低調捐助，默默回饋，使北埔重新呼吸了久違的茶香，散發著往日「茶金」的生命力。

「斯卡羅」一劇取材自十九世紀中葉在恆春半島的美國商船「羅妹號」遇難事件，幾年前承蒙一位本土醫師作家的爬梳整理與心血創作，書寫了美國軍隊、清兵和台灣最南端原住民、閩客族群的第一類時空接觸、文明衝突與文化震撼，充滿了歷史張力。

這些小鎮古蹟和海角史實，不必是令人遲暮嗟嘆或流連在往日情懷的古董，透過今人的巧思活化與創新，得以在不同的流金歲月中，繼續伸展萬種風華。兩齣電視劇由谷立言處長透過官方臉書向美國閱聽大眾推介，允可增進兩國人民瞭解與交流，也是台灣軟實力的呈現。

川普總統新政府正以「雷聲大，雨勢猛」之姿，一視同仁向盟邦、對手、敵友祭出目不暇給的外交戰、關稅戰、貿易戰、科技戰。但台美多領域、多層次關係密切，台灣一方面必須嚴陣以待，我政府既已啟動國安機制審慎因應，另一方面宜妥盤點「硬實力」的共同利益籌碼，配合「軟實力」的共享價值連結，據理論述，相輔相成。

台美關係無可取代，台灣不能沒有台積電，也不能只有台積電。

（作者為前駐美代表）

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