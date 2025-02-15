自由廣場》川普對等關稅 台灣因應之道

◎ 廖明輝

美國總統川普簽署「對等關稅」備忘錄，針對貿易部份強調「美國被許多國家，包括我們的盟友所利用」，這些盟友對美國造成的傷害甚至比所謂敵人還嚴重，美國因而背負卅六兆美元債務。川普堅信透過「對等關稅」，美國的債務將很快下降。

川普在「真實社群」平台解釋「對等關稅」並非單純以貨幣形式計算進出口成本，他舉例，歐盟在前幾天將美國汽車關稅從十％降到二．五％，因為這是美國對歐盟收取的費用。從十％降到二．五％，這是美國的大勝利。任何國家只須自行降低或取消對美課稅，美方就能同等回饋，「若你在美國本土製造產品，就不用擔心任何關稅。」

請繼續往下閱讀...

美國的「對等關稅」最快於四月初開始，時間緊迫。台灣去年位居美國第六大貿易逆差國家，金額達七三九億美元，主要來自於資通訊和半導體產品出口。台灣對美國產品的平均關稅為六．五％，高於美國對台灣的三．三％。川普多次點名台灣半導體產業，批評台灣搶走美國晶片生意，指台積電在先進製程領域占盡優勢，使美國企業與勞工相對受限。現在川普透過「對等關稅」政策施壓，試圖加速半導體回流美國。

「對等關稅」的影響其實不止於電子產品，對鋼鋁、汽車零組件乃至一般消費品亦可能受影響，壓縮台灣商品在美國的價格優勢及利潤。台灣企業若在中國或其他地區設廠，以往能仰賴較低成本，如今在「非貨幣性關稅」壁壘和轉口檢驗雙重約束下，供應鏈可能被迫重新洗牌。而台灣對美國產品關稅若不及時調整，或無法擴大採購美國農產品與能源以降低雙邊貿易失衡，美國可能據此加重關稅。就整體宏觀經濟而言，央行和財經部門須嚴密追蹤相關風險，一旦對美出口因關稅成本上升而轉弱，台灣對外資吸引力、匯率走勢與就業市場，皆可能出現新變化。

面對川普對等關稅，台灣可考慮多管齊下。首先，儘速啟動與美國商務部談判，爭取在某些產業或產品取得豁免或較低稅率，並將台積電赴美投資成功案例呈現給美方，凸顯台灣對美國就業與技術的貢獻度。其次，加快產業升級與供應鏈優化，減少對單一市場依賴，使企業面對高關稅或地緣政治風險時仍有足夠調適空間。再者，重新審視「新東向」與其他貿易政策，加深與東南亞、印度、歐盟經貿連結，避免被「美國優先」貿易框架掣肘。最後，政府可透過強化內需、投資公共建設等手段，降低外部衝擊對經濟成長的牽動。

雖然川普說，若覺得美方關稅太高，可自行降低對美國的關稅，但此種交互制衡的全球貿易秩序，對高度依賴出口的台灣將構成極大挑戰。台灣須在短時間與美方斡旋，同時評估對美貿易逆差、對中國供應鏈調整及國際新市場拓展的利弊得失，唯有順勢進行產業體質轉型，朝向高值化高品質高毛利發展，並爭取最大程度談判空間，才能在「對等關稅」的壓力下保持穩健發展，甚至利用貿易結構重組契機，為國內產業打造更堅實且多元的未來競爭力。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法