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自由廣場》台灣海峽是公海的史實

2025/02/14 05:30

◎ 陳逸南

美軍印太司令部發言人柯默說「這次航行穿越台灣海峽航道，不屬於任何沿海國家的領海」，「在這條航道內，所有國家都享有公海航行自由、飛越自由，以及與這些自由相關的海洋其他國際合法用途。」

查聯合國海洋法公約有「內水」(Internal waters)、領海、毗連區、專屬經濟區等用詞，找不到「內海」用詞。按維基百科「台灣海峽內海化」記載內容，係引述二零二二年六月十六日香港的文章，另二零二二年六月十二日中國國防部長魏鳳和在一項國際會議宣稱：「台灣海峽是中國的內海」，讓人覺得使用不是國際法之「內海」一詞，顯然有混淆視聽之嫌。

另查二零二三年四月二十四日「雙魚鏡」部落格記載有關，與UNCLOS（聯合國海洋法公約）無關台灣海峽早宣示為各國自由通行，日本政府閣議決定（一八九五年七月十六日），台灣海峽是公海（三國干涉還遼），三，帝國政府權衡三國訴求，綜合國際貿易利益，特作如下聲明：帝國政府宣布台灣海峽為所有國家公認的公海航線，且該海峽不屬於日本的專屬或專屬管轄權。帝國政府承諾台灣和澎湖列島不轉讓給其他國家。

從一八九五年馬關條約、一九五一年舊金山和約、一九五二年中日（台北）和約，都顯示「台灣海峽是公海」的法律地位，始終沒有變動，何來的台灣海峽「內海化」？準此，美軍印太司令部發言人柯默肯認「台灣海峽是公海」的論點，是一項公認的事實，且有一百三十年前（一八九五~二零二五）日本政府的聲明「台灣海峽是公海」史實為證。

（作者是仲裁人）

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