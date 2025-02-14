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自由廣場》不宜普發現金一萬/超徵稅收應支持國家建設與償還國債

2025/02/14 05:30

◎ 汪志堅

在政府努力下，台灣經濟持續成長，去年稅收超增五二八三億元，在野黨提出普發現金一萬元以討好民眾，雖能贏得部分民眾短期支持，但卻無長遠願景，絕非良策。討好民眾容易，但堅持採行對國家有利的政策，才是負責任的政府應為之事。

支持在野黨的政論節目，必會藉此攻擊政府不發現金就是不苦民所苦，用各種似是而非的論述混淆視聽。並用「昨是今非」來攻訐。誠然，疫情期間的消費券及疫情結束時的普發現金，對當時小型零售業產生振興效果。但後疫情時代，各國因通膨而造成物價上揚，如何避免過度通膨而造成物價過度上漲，已是各國當務之急，此與疫情嚴峻時期、零售業緊縮的狀況，完全無法同日而語。

歐美正設法控制通膨與物價上揚，台灣豈能反向操作，用普發現金去增加通貨發行？ 如此昧於國際經濟情勢，訴諸民粹，鼓吹發現金，實不足取。該做的是，讓政府趁著稅收好轉，加強國家建設的投資，提升交通建設等各項基礎建設、強化民生、加強國防建設、健全安全防衛。許多早就該做的政策，正須趁稅收好轉之際加速辦理。

此外，國家的債務結構及隱藏性債務支出，也應趁此機會改善。除了償還國債，讓政府財政結構更加健全，也應趁此機會，透過增加提撥以改善財務結構的方式，緩解勞保、退撫基金、健保的財務缺口，讓這些隱藏性債務所衍生的壓力得到舒解。健保點數過低而造成醫療人員血汗工作及醫療機構虧損的問題，也可面對解決。

為了國家的長遠發展，朝野都應展現前瞻高度，政府應勇於向討好民眾的普發現金訴求說「不」，正確的決定通常是艱難的，但歷史會記得政府為了國家長遠發展而做出的努力。（作者為台北大學教授）

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