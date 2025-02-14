晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》繳稅貢獻各異 怎能普發一萬?

2025/02/14 05:30

◎ 魏世昌

根據財政部公布，去年政府稅收超徵五二八三億，創歷史新高。正在承受罷免巨大壓力的國民黨立院黨團，於是宣稱新會期將啟動「還錢於民二．○版」，要求政府發給全民每人一萬元「現鈔」，財政部則回應，希望有多的稅收可以優先還債，不宜拿來普發現金。

財政部的堅持是對的，筆者也不贊成普發現金。所謂稅收「超徵」的真實意義，其實是徵得的稅收比財政部原先預估值高，如此而已，並不代表有「財政盈餘」或是國家有不當得利，更不是指超出「應該徵收」的稅而無謂增稅。

倘若依國民黨的餿主意，每人發一萬元，總經費恐超過兩千億，對國家財政不利。老實說，我國財政狀況迄今依舊是負債累累、入不敷出，政府若將賦稅還給納稅人，表面看似還富於民，但一來每人繳稅貢獻度不同，要如何退才公平？二來這樣做也會破壞稅收基本功能。課稅本就是讓負擔能力越高的人，繳越多的稅，也就是所謂的「量能課稅」，現在卻要把稅款齊頭式分給每個人，豈不違背稅捐量能負擔的功能，而且也不公平。

我們應該思考，台灣在疫情期間多次發行公債籌措紓困、防疫所用的經費，公債因而大增，財政豈有寬裕到可以任意揮霍的地步？如今稍有多的稅收，就馬上拿來當散財童子，豈不是反而債留子孫？不要忘記，國庫的錢最終仍是屬於全體國民，如果浪擲亂發，惡果也是全國人民共同承擔。而且對亟待投入更多經費的其他政策（例如兵役制度的調整、勞健保基金的撥補），反而照顧不到，顯然只圖一時，而無全盤遠見，非國家之福。

事實上，藍白立委聯手修財政收支劃分法，對地方政府大增挹注。粗略統計，大概為地方政府增加三千七百多億元收入。就是因為這筆錢，導致中央在財劃法修法後，被刪除的總預算，不少真的「砍到肉」，欠缺業務費可用，而台電的虧損也無從解決，連國防預算都受影響。而原本這些問題，都可以在稅收超徵這筆錢上找到解方。

朝野是否可思考，共同推動一個特別條例，明確規範超徵稅收的用途。再來，是確實有必要使用但被刪除的預算，可從這筆經費中支用，避免影響國家運作。

（作者是工程師)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書