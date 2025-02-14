自由廣場》繳稅貢獻各異 怎能普發一萬?

◎ 魏世昌

根據財政部公布，去年政府稅收超徵五二八三億，創歷史新高。正在承受罷免巨大壓力的國民黨立院黨團，於是宣稱新會期將啟動「還錢於民二．○版」，要求政府發給全民每人一萬元「現鈔」，財政部則回應，希望有多的稅收可以優先還債，不宜拿來普發現金。

財政部的堅持是對的，筆者也不贊成普發現金。所謂稅收「超徵」的真實意義，其實是徵得的稅收比財政部原先預估值高，如此而已，並不代表有「財政盈餘」或是國家有不當得利，更不是指超出「應該徵收」的稅而無謂增稅。

請繼續往下閱讀...

倘若依國民黨的餿主意，每人發一萬元，總經費恐超過兩千億，對國家財政不利。老實說，我國財政狀況迄今依舊是負債累累、入不敷出，政府若將賦稅還給納稅人，表面看似還富於民，但一來每人繳稅貢獻度不同，要如何退才公平？二來這樣做也會破壞稅收基本功能。課稅本就是讓負擔能力越高的人，繳越多的稅，也就是所謂的「量能課稅」，現在卻要把稅款齊頭式分給每個人，豈不違背稅捐量能負擔的功能，而且也不公平。

我們應該思考，台灣在疫情期間多次發行公債籌措紓困、防疫所用的經費，公債因而大增，財政豈有寬裕到可以任意揮霍的地步？如今稍有多的稅收，就馬上拿來當散財童子，豈不是反而債留子孫？不要忘記，國庫的錢最終仍是屬於全體國民，如果浪擲亂發，惡果也是全國人民共同承擔。而且對亟待投入更多經費的其他政策（例如兵役制度的調整、勞健保基金的撥補），反而照顧不到，顯然只圖一時，而無全盤遠見，非國家之福。

事實上，藍白立委聯手修財政收支劃分法，對地方政府大增挹注。粗略統計，大概為地方政府增加三千七百多億元收入。就是因為這筆錢，導致中央在財劃法修法後，被刪除的總預算，不少真的「砍到肉」，欠缺業務費可用，而台電的虧損也無從解決，連國防預算都受影響。而原本這些問題，都可以在稅收超徵這筆錢上找到解方。

朝野是否可思考，共同推動一個特別條例，明確規範超徵稅收的用途。再來，是確實有必要使用但被刪除的預算，可從這筆經費中支用，避免影響國家運作。

（作者是工程師)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法