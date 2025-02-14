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自由廣場》撒豆成兵?/離奇的國民黨罷免連署書

2025/02/14 05:30

◎ 秦靖

台灣政壇近來出現離奇事件！在幾乎未見連署站的情況下，竟憑空冒出上千份罷免連署書。這個現象不只違背常理，更可能踐踏民主程序的底線。

民進黨立委蘇巧慧揭露，國民黨疑似直接套用黨員名冊製造連署書，導致許多民眾莫名其妙成為罷免案的「連署者」，當這些「連署者」接到選委會抽查電話，才驚覺被捲入一場自己不曾參與的罷免行動。

傳統的罷免連署，須要有實體攤位、群眾動員和積極宣傳。但這次藍軍發起的罷免行動卻顛覆常理，沒有明顯的連署站，卻能在短時間產出大量連署書。這種「空中連署」的手段，就像是一間沒有工廠卻宣稱有產能的公司，真實性讓人大大懷疑。

在美國，二○二一年加州州長紐森的罷免案，就出現類似爭議，選舉官員發現大量來歷不明的連署簽名，最終導致部分連署無效。二○二○年密西根州的選舉請願書造假事件，更因使用偽造選民資料而引發軒然大波。

國民黨在台南市與新北市的罷免操作，無論是針對林俊憲、王定宇或蘇巧慧的案件，都出現類似模式。罷免連署站少見，連署書卻量產，這種「複印機民主」的操作方式，已經從政治鬥爭演變成對民主制度的嚴重挑戰。

國有國法，見可疑應追查到底，以平民心。對此，司法機關必須徹查到底，查出真相，維護民主制度的公信力，對行倖之徒產生嚇阻。至於國民黨，如果有假造連署書的勇氣，就要有面對司法檢驗的決心。

（教育工作者）

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