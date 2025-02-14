自由廣場》收受傅崐萁一萬套美容組合/藍委像不像孫中山說的「豬仔議員」?

◎ 竹木一工

「我們中國革命以後，是不是達到了代議政體呢？所得民權的利益究竟怎麼樣呢？大家都知道代議士都變成了豬仔議員，有錢賣身，分贓貪利，為全國人民所不齒…，大家對這種政體，如果不去聞問，不想挽救，把國事都付託到一般豬仔議員，讓他們去亂作亂寫，國家前途是很危險的」。

一九二四年二月十七日，中華民國國父孫中山先生於三民主義民權主義第四講中剴切道出上述這段話，宛如預言了二○二四、二○二五年的中國國民黨立委現況。孫中山口中的「豬仔議員」就是收受賄賂、貪贓枉法、人格卑鄙，被國人唾罵之民代。此事緣於「袁世凱在一九一二年初接替孫中山先生的臨時大總統後，利用殺害、掣肘、制約、恐嚇、收買，排擠、換人等種種陰暗手法，為此後國會發展史開了惡例。」以後的國會議員，全看當局的出價，收賄舞弊，聲名狼藉，全無原則心肝。

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前聯電董事長曹興誠日前指出，藍白立委「完全聽命於傅崐萁，而傅崐萁又聽命於中共政協主席王滬寧」。當時筆者納悶，藍委為什麼會聽命於傅崐萁？這兩天答案終於揭曉，原來是傅崐萁在選前送給當時是候選人的藍營立委每人至少一萬套指甲刀美容組合，供他們充當選舉小物，甚至還附上發票。

如此一來，這些藍營立委除了無償取得選舉小物，還可利用發票報帳，等於是兩頭賺。一來一回幾十萬，甚至近百萬就進入私人口袋。拿人手短，吃人嘴軟，藍白立委就這樣淪為孫中山先生口中「全無原則心肝」的豬仔議員，聽命於傅崐萁，幹盡傷害台灣的事，為中共不戰而屈台灣之兵鋪妥道路，令人痛心! 至於這些小物的資金來自何方，更令人質疑。事關國安，請檢察官查明。

誠如孫中山說的，人民「如果不去聞問，不想挽救，把國事都付託到一般豬仔議員，讓他們去亂作亂寫，國家前途是很危險的」。這次的全民大罷免運動，就是剷除豬仔立委的運動，也是剷除聽命於中共的共匪立委的運動，期待國人勇敢團結捍衛台灣的自由民主與經濟繁榮。

（作者從商）

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