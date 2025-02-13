自由廣場》台灣應設雙語軍校

◎ 王念台

近期，美國新兵招募達到十五年來新高，台灣的軍隊卻招募困難。問題根源之一，就是軍校的學習辛苦，未來發展卻有限，使得年輕人不願選擇這條路。

一個可行的解決方案是設立雙語軍校，並讓學生在學期間就能建立扎實的英語能力。

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比照美國軍校，學生除了接受軍事訓練，還能學到理工科等大學水準的課程，並獲得相應的學位。美國軍校畢業生通常能進入高薪企業，這也顯示，雙語軍校對於台灣軍校生的未來職涯產生巨大增值。

對於個人與國家的好處不言而喻：一、擁有流利的英文及理工學位，軍校畢業生不僅能進入外商企業，甚至像亞利桑那的台積電公司現在就有很多退伍軍人。二、早期美軍在台，跟隨美軍訓練的台灣人，現在仍是知名補習班的老闆，說明雙語軍校出路很廣。三、學生有機會與美國軍校交換學習，公費體驗國際留學，掌握新知放眼天下。四、進入AI時代，軍事合作與武器獲取都需流利英語，提前在軍校學好英文，有助於國際接軌與提升戰力。五、擁有流利英文，有利於進入外商公司，考取雙語軍校班對年輕人將是極具榮譽與實利的選擇，這種機會能吸引更多人投身軍旅。

台灣若能設立全美語班或設立新型雙語軍校，將吸引更多有志之士，為國家與個人未來開創無限可能。

（作者是醫療組織人員）

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