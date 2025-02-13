自由廣場》公家轉介才有獎勵 變相懲罰自力覓職者

◎ 黃正勇

最近壯世代一詞，因為極具爭議而成為熱門話題。話說中高齡勞工，萬一失業或是離職，想要重新返回職場具有一定程度的困難！因為勞保規定，中高齡失業者可以請領失業補助，同時也要按月前往就業服務站報到，並透過該機構媒合求職。

為了鼓勵中高齡失業者重返職場，政府對雇主與失業者制定鼓勵辦法，但對失業者的鼓勵，規劃上卻有大缺陷！在所謂「壯世代就業獎勵」辦法中，一般規定即離職或失業具有一定的時間後重新就業的中高齡勞工。然而，卻規定須經由「公立就業機構」推介就業才行，若是自行找到工作重返職場，就不獎勵。

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但審視公立就業機構提供的工作機會，會發現多數屬於餐飲服務業等基層勞動工作，一般企業對於中高齡的年齡歧視當然也一直是問題，但具備其他專業的中高齡勞工，是否能有其他類別的工作可供選擇？我們感謝公立就業機構提供工作機會，但其他類別的專業工作機會，在公立就業機構的媒合中，卻很少出現。

以少子化的日本來說，他們積極推廣具專業的中高齡勞工，以不同的形式重返職場，且不限定於餐飲服務業。以筆者的友人為例，曾任職出版社編輯主管，因故離職多年後，在老同事的引介下，到出版社擔任指導年輕編輯的專門工作，卻因而不符合請領「壯世代就業獎勵」，因為他是自己找到工作，而非透過公立就業機構！

鼓勵制度本不應排除自立自強的勞工，偏偏公立就業機構無法提供餐飲服務類之外的其他專業工作，在此呼籲，不要限制須由公立就業機構才能獎勵。同時建議先拋棄「壯世代」這個圖利特定對象的名詞，重新正視中高齡勞工的就業真相。

（作者是出版編輯）

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