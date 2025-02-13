晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣的經濟抉擇： 從印度降低關稅談起

2025/02/13 05:30

◎ 陳擷安

印度總理莫迪近日訪美，除了深化雙方軍購合作，亦承諾降低部分進口關稅，以促進與美國的貿易關係，不僅展現印度對美國市場的高度重視，也反映出全球經濟競爭中的現實：國際經貿佈局已不再是單純的市場機制，而是與外交、國防等因素緊密相扣。在此情勢下，台灣是否也應重新審視自身的經貿政策，藉此尋求更具競爭力的全球佈局？

印度此舉，主要是因美國近年對印度產品課徵較高關稅，影響其出口競爭力，而印度亦對美國部分商品設置關稅壁壘，導致雙邊貿易關係受限。然而，莫迪政府選擇妥協，透過降低關稅來換取軍購與更緊密的經貿合作，顯示出務實的政策方向。對比之下，台灣雖然擁有穩固的科技產業與全球供應鏈地位，但在全球貿易戰與地緣政治變化的夾縫中，始終面臨中國、美國等多方壓力，尤其是RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）成員國的關稅優惠，讓台灣的出口競爭力受限。

目前，台灣與美國的經貿合作主要透過 「台美21世紀貿易倡議」及「印太經濟框架」（IPEF）來深化關係。相較於印度降低關稅手段，台灣在降低進口關稅方面較保守，這可能使台灣產品在全球市場的價格競爭力相對下降。而台灣產業高度集中於半導體、電子製造業，其他領域如農產品、服務業則因關稅與貿易壁壘而不易打開國際市場，也是亟須調整的方向。

印度的策略不僅也突顯出台灣在經貿政策的兩大挑戰：關稅政策的調整暨產業的多元化發展。目前台灣雖致力於「新南向政策」，加強與東南亞國家的貿易合作，但若沒有關稅優惠或市場准入協議，許多台灣產品仍將受制於高額進口稅，難以在國際市場佔有更大優勢。

印度大規模軍購以換取美國更多貿易讓步，讓人思考台灣在國防與經貿戰略的可能性。台灣對美軍購金額持續增加，但在經貿談判尚未能換取足夠經濟利益。印度的談判策略更具靈活性:即使軍購，美國仍須付出經貿上的回報，這是台灣可以學習的談判模式。印度降低關稅以提升出口競爭力，台灣是否也應考慮此道，以吸引更多國際企業進駐，並促進產業的多元發展？

參考印度，台灣可歸納出幾個可行方向：調整關稅政策，提高出口競爭力。強化產業多元化，減少對單一產業依賴。學習印度的談判策略，把軍購與經貿利益掛鉤。同時建議政府加強與東南亞國家的經貿合作，尋求加入國際經貿組織，減少市場孤立風險，以期在全球經濟競爭中保持更強優勢。

（作者是科技集團法務）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書