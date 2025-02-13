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自由廣場》千算萬算 人算不如天算

2025/02/13 05:30

◎ 陳茂雄

中選會表示，凡在《選罷法》修正施行前已向中選會提出之罷免案「仍適用舊法」；截至二月十一日，中選會已收到四十八項罷免案。其中中國國民黨籍立委有三十一人面臨罷免，民進黨則有十三人。公民團體因起步較早而適用舊法，門檻未變，罷免戰有優勢。至於新法公布後才提出的罷免案，則因適用新法，門檻嚴苛，幾乎不可能過關。

對此結局，中國國民黨跳腳，翁曉玲說，新法施行前已先提出的罷免案，雖然第一階段連署人不用檢附國民身分證，但新法公布後，第二階段才展開連署的，應該要附上身分證影本，才符合行政程序法和法理上的程序重新原則，才能讓後提案罷免人的起跑點公平一致。但問題是解釋權在中選會，翁曉玲無權過問。

國民黨陷入此困境，全因太會算計，反而掉進自己挖的坑。他們在立院強行通過《憲訴法》、《財劃法》及《選罷法》的修訂後，卻單單送出《憲訴法》，而壓下《財劃法》及《選罷法》，企圖先把憲法法庭凍結，以免另兩法的修訂遭大法官解釋為違憲，至於耽誤選罷法的公布時間，也是為了防公民團體有足夠時間完成第一階段連署。誰知國民黨所提罷免案卻因起步較晚，來不及在新法公布前完成第一階段連署，只能適用他們自己修訂的新法。

當初若直接把修訂的三法一起送出，即使被判定違憲，至少雙方一體適用舊法，誰也不吃虧。若判定沒違憲，雙方也都適用新法，也能公平競爭。當初想坑別人，誰知卻坑到自己。

至此地步，國民黨原本還可提出釋憲，但憲法法庭已被他們凍結了，這豈非「人算不如天算」？

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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