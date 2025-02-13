自由廣場》罷免親中立委 台灣民主保衛戰已經開打

◎ 楊聰榮

台灣社會針對受中國影響的立法委員掀起大罷免行動，這不僅是對個別政治人物的問責，更是對台灣民主制度的捍衛。多個公民團體已向選舉主管機關提交罷免提議書，目標直指被認為與中國關係密切的國民黨立委。

中國對台灣政治的滲透從經濟利益交換到資訊戰術，無所不包。透過經濟誘因，中國著手影響台灣的政治人物，使其立場向北京傾斜。且透過社交媒體散佈假資訊，分裂社會，削弱民眾對民主制度的信任。

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面對這些挑戰，台灣公民展現高度警覺性。罷免行動正是針對受中國影響的政治人物表達不滿與抗議，不僅針對個別立委，更傳達出對抗外來干預、維護國家主權的強烈意志。

但罷免非易事，根據台灣《選罷法》，罷免須經提議、連署與投票三階段，每個階段都有嚴格的人數門檻。即使如此，民間團體仍勇敢推動，顯示出失去民主價值的危機感與決心捍衛。

罷免行動並非政黨對立，而如企業家曹興誠所言，這是「反共剿匪，清除內奸」的行動，旨在捍衛台灣的民主與自由。在關鍵時刻，台灣民眾應持續關注政治動態，積極參與公共事務。透過罷免投票，向受中國影響的政治人物傳達明確信息：台灣的民主與主權不容摧殘。

針對受中國影響的立委的罷免行動，象徵台灣社會對民主價值的堅守，唯有全民參與及監督，才能確保台灣民主制度免受外來干預而持續穩定發展。

（作者是中台灣教授協會理事長 任教台灣師大）

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