自由廣場》莫忘剪刀理論 大罷免運動成敗 將是世界新聞頭條

◎ 張昭仁

民團提出超過卅區國民黨立委罷免案，尤其卅區都集中在中部以北，是國民黨優勢選區，這是非常困難的大挑戰，卻也是翻轉中北部選民結構的大決戰，過去台灣社會最大矛盾是藍綠矛盾，北藍南綠，如今我們知道藍綠矛盾是假議題，察覺到藍白後面有紅色共產政權，人民這才意識到︰ 台灣社會真正最大矛盾不是藍綠，而是反共與親共。真正議題是台灣要繼續民主，或是要被共產政權控制，這次大罷免運動將是台灣上升或墜落的轉折點！

大罷免運動是歷史上首次，也是民主國家難得一見、令人動容的大運動，全世界都在看，我們沒有輸的空間，也沒有悲觀的權利，為了台灣，為了民主，為了反共，為了子孫，我們是過河卒子，只能成功，不能失敗。

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廿年前，台大法律系林山田教授提出體制內（即選舉）與體制外（社運，非選舉）相互配合的剪刀理論，以此對付國民黨才能成功，這次大罷免運動是空前的社會運動，只能成功，不能失敗，成功就成為國際社會的大事，更是國際新聞的頭條，也是向全球展示台灣人民當家作主的決心與能耐，亦是民主制度遭遇困境時，由人民作主的完美典範，萬一失敗，那就萬劫不復，一如曹興誠董事長所說的，形同授首準備給中共接管。罷免的公民團體及民進黨公職人員都必須有這份認知與破斧沈舟的決心，自己的國家一起救，相互合作，如剪刀的兩片刃，合作無間，保護台灣，任何枝節的議題都沒有罷免成功來的重要。

歷史上，台灣走過野白合，走過太陽花運動，一步一腳印，現在台灣有總統直選，有罷免權可行使，前人面對艱辛挑戰，挺身而出，沒有逃避，沒有僥倖，一棒接一棒，才有台灣今日民主。今天歷史責任已經擺在眼前，我們不能逃避，沒有輸的空間，只要團結在一起，我們就會成功，就能夠保住民主，台灣就會成為民主國家典範，大家相互扶持，全力以赴！

（作者是會計師)

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