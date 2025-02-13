社論》「前綠」政客集結中？

最近，藍白國會之亂，造成政治僵局。「前綠」政客看到機會來了，似乎有一種集結現象。他們意圖何在？有待未來揭曉。（資料照）

台灣的政治色彩學，顏色來分有藍綠白，各自又有深藍淺藍、深綠淺綠、深白淺白。深白淺白，到底有沒有差別？要看個人的眼力。十年前，素人從政標榜墨綠，藍營罵他皇民後裔。結果，從墨綠到兩岸一家親到藍白合，色調變化最快最多樣。這的確是一種能耐，一如他創立的政黨，池小變色龍特別多。反倒是，藍營變色龍，就比例而言，人數較少。這不是因為價值之交，而是藍營乃台灣的「深層統治者」，從酬庸到司法，留在藍營不得志，好處仍比壞處多。

千萬不要認為，變色龍是民眾黨的專利，雖然八白委不乏這種案例。稍加注意，不難發現，綠營，也是變色龍的產區。曾幾何時，在綠營時高喊愛台灣。後來，因為各種原因，華麗轉身專門批評愛台灣。這樣的人，不是深綠淺綠，而是「前綠」。這樣的人，從黨外受難者到縣市長、立委不勝枚舉，從新聞版面、談話節目，不難看出哪些人在名單裡面。尤其是，每逢選舉，這種人就會更賣力演出，打著綠旗反綠旗，唯恐年輕人不知道他們是「前綠」。還好，他們的觀眾，只有藍白紅，綠色力量支持者不把他們當一回事。這也是綠營的一大特色，所謂的「前綠」政客，不論當年有什麼豐功偉業，一旦背離綠色路線，帶不走綠色核心支持者。正因為這樣，「前綠」如果不甘寂寞，只能鎖定藍白紅觀眾，因為綠色支持者都把他們當作空氣。

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「前綠」政客，從前人在綠營的時候，統媒中媒視之如寇仇。自從華麗轉身之後，他們瞬間成為統媒中媒的寵兒。對統媒中媒而言，這種人的剩餘價值，並不是靠行藍白紅能帶來多少票，而是拉黑本土政黨、政權的形象，一如禿子罵和尚。殊不知，那種人對綠色力量，構成不了什麼傷害，頂多就是蚊子嗡嗡叫。反而是，秉持綠營核心價值，不時提出一些針砭，那樣的人才有批判力道，很像本土政黨、政權的防腐劑。因為那樣的批判角度，即使乍聽之下不順耳，但稍加想想也就是恨鐵不成鋼，而不是胳臂往外彎。

最近，藍白國會之亂，造成政治僵局。本土政黨、政權，雙少數執政相當被動。似乎看到機會來了，「前綠」政客似乎有一種集結現象。他們意圖何在？有待未來揭曉。有人認為，他們成不了氣候，無法受到主流民意青睞，這一點沒錯。但細加思考，也不可大意。小笠原欣幸認為，尋求連任的賴清德，對手將是在野黨共推的組合，二○二四未完成的藍白合，可望在二○二八實現。此一分析，相當合理。現在的藍營，越來越被中共套牢，疑美、反美、親中、投共，在台灣的民意市場，失去單獨勝選的能耐。所以，藍營必須仰賴白營，撈點無力吸引的投票族。藍白合，最大的作用在於，遏阻綠色板塊擴大。然而，藍營染紅，白營涉貪，二○二八藍白合，不見得是二○二四的藍加白。在這種情況下，所謂的「前綠」就有其戲份了。

「前綠」政客，有些已經「認祖歸宗」，超越藍綠投共了，有些則待價而沽，儘量拉抬自己的投共籌碼。當然，北京也樂得籠絡「前綠」政客，「只要放棄台獨立場，對話交往就可以進行」。統戰分化，其此之謂也。兩者之間，眉來眼去，那些操作也許會在二○二八出現交集。於是乎，二○二八，「前綠」政客一呼十應，形成假象輿論的「以綠制綠」，儘可能擠壓本土候選人，對藍白合多少有點作用。萬一出現「前綠」候選人，以紫亂朱更加熱鬧。北京所期待的大選結果，實現的機會可能更大。

於是，有「前綠」聲援柯氏弊案：民進黨說要抗中保台，但台灣拿什麼跟大陸比，要比民主、自由，現在沒有民主、沒有自由，拿什麼跟大陸比？有前綠批評大罷免：若是真的到了第三關罷免投票，會勞民傷財一陣子，結果效果還是原地踏步，所有努力就都是白努力，且還造成社會被撕裂、花了一堆錢，對岸搞不好就趁虛而入。恩怨、偏見加上去脈絡化，避而不談國民黨議員開挖、提告京華城案，以及造成政治僵局的始作俑者。那些「前綠」政客，到底是向藍白交心，還是別有表忠對象，令人好奇不已。而那個表忠對象，似乎也正在尋覓，具有足夠象徵意義的「前綠」協力者。本土勢力，經過白色，再來「前綠」，持續瓜分，「非綠」板塊逐漸擴大，正是瓦解綠營、反獨促統的「新時代」路數，深值國人警惕。

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