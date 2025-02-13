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新聞線上》大罷免必須往前挺進

2025/02/13 05:30

罷免藍委團體前往中選會遞送罷免選區立委提議連署書。（資料照）罷免藍委團體前往中選會遞送罷免選區立委提議連署書。（資料照）

記者陳杉榮

公民團體不滿藍白兩黨在立法院毀憲亂政發起的大罷免，如星火燎原，正在各選區展開，國民黨為了反制，也發動對民進黨立委的罷免，但名單是否造假，飽受質疑。觀察政局發展，賴清德總統召集五院院長進行院際協商，藍白兩黨毫無悔過反省之意，為了避免惡徒繼續在國會亂政，大罷免必須繼續往前挺進。

國民黨和民眾黨一年多來在立法院公然「藐視憲法」，以違反正規議事的方式，在委員會和院會「沒收發言」遂行「多數暴力」，輾壓國會議事尊嚴，又以擴權方式濫改立法院職權行使法，破壞權力分立，侵犯監察院和行政院等憲政機關的職權，否決總統所提大法官不具正當性理由，強行通過財劃法修正案，破壞中央與地方的權限，挖走三七五三億元統籌分配稅款，圖的不僅是選區綁樁，並牽制國防經費的合理成長，為中國侵台作嫁。

更離譜的是，藍白立委審議今年度中央總預算案的過程，胡刪亂砍，毫無章法，「號稱三讀完成」迄今逾二十天，總預算刪減凍結數字還兜不攏，送不出立法院，更有委員會刪減數加上院會刪減數大於預算數的項目，主持院會的江啟臣知道問題出在哪裡嗎？傅崐萁和黃國昌兩位主謀搞得清楚嗎？藍白主其事者只為滿足私人和政黨的報復私欲，只知修理民進黨政府，罔顧議事規則，不清楚預算法規定，這是國會最大的墮落！立法院秘書長和議事處等國會幕僚稍一不慎，也將吃上偽造文書的官司。

國民黨朱立倫對於大罷免，除了反制和抹黑，也在觀望人民的態度，並以本會期審議「民生法案」作幌子，意圖混淆選民的認知。事實上，這屆立法院成立一年了，藍白兩黨哪裡在乎民生法案，第一會期光搞國會擴權和藐視國會罪，就讓三十多年來逐漸進入軌道的國會運作「翻車翻軌」；第二會期是預算會期，他們大搞憲法訴訟法、選罷法和財劃法，全面抵制民進黨施政，鬼才看到他們關心民生法案！

選舉、罷免、創制、複決是憲法賦予人民的參政權，選民投票選舉立委，對於踐踏民主嚴重失職的立委，更有權利予以罷免。民進黨基於政府治理和政黨利益，想要置身事外，這是民進黨的事，但台灣人民不能坐視不管，各行業各階層的選民都應該踴躍站出來，制止國會毀憲亂政。唯有義無反顧，往前挺進，才能制止台灣的議會政治毀於藍白兩黨之手。

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