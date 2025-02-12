自由廣場》請韓國瑜認清佛家因果

◎ 陳啟濃

總統召集五院院長商討國政，顯見對國家局勢的深切憂心。除了立法院，其他四院都反映，由於經費受到立院刪砍，將無法順利推展業務。話都講到這個地步了，韓國瑜卻還執迷不悟。看來人民推動的大罷免，依舊無法避免。

韓國瑜發表的公開聲明，只是推託叫賴總統以黨主席身分，攔阻黨籍同志停止發動大罷免。韓國瑜此言，仍然是把大罷免的起因推到民進黨身上，可見韓對台灣公民的自主意識，仍然沒有足夠的認知或理解。或者也可能國民黨的黑勢力，未完全授權給韓國瑜做決定。

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看看眼下現況，公民團體進行連署不時傳出遭受地方政府動用公權力的無理甚至違法阻攔，就知道連署行動絕非是民進黨主導，事實是，罷免連署都是出於公民團體的自主動員，他們甚至利用過年冒著凜冽寒風，在街頭辛苦遊說民眾參與連署，倘若有民進黨組織運作大力相挺，公民團體何須如此？又怎會遭到肆無忌憚的查水表？

總統召見五院院長，其實問題癥結在立法院院長，韓國瑜沒有自知之明，不知道立法院多數暴力違背民意的任意通過惡法以及胡亂刪砍預算，才是引爆人民大罷免的激烈情緒，是的，「解鈴還須繫鈴人」，韓國瑜應該要遊說的對象是藍白兩黨立委，不應任意通過惡法，更不該大砍預算致令中央政府無法順利運作。

總統已經展現最大寬容與回應，國民黨立院黨團若能及時醒悟、體察民意，修正前述的惡因，則大罷免的惡果自然解消，公民行動自然會退潮，哪裡還須要賴清德去指示民進黨團如何如何。

回應韓國瑜的一句偈語「亂法濫砍經費是因，大罷免是果」，凡事但求諸己，韓國瑜倘若有醒悟的心，就該把因果搞清楚，不要妄用佛法褻瀆佛法。

（作者從事政治評論）

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