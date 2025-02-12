自由廣場》（鏗鏘集）大罷免現象

◎ 李敏勇

大罷免運動的政治現象，是二○二四年賴清德當選總統、民進黨執政，立法院中國國民黨以五十二席加上附隨無黨籍兩席、民進黨五十一席、台灣民眾黨八席，三黨均不過半，民眾黨依附中國國民黨採取毀憲亂政策略杯葛行政權，激發公民團體發動罷免中國國民黨立委，現已進入二○二五年的新階段，接連兩波名單，尚有第三波待送，蔚成政治史上空前令人矚目的罷免行動。

當前的立院僵局，理論上本應藉由倒閣、解散國會的法制手段解決，但號稱多數卻實質脆弱的在野兩黨不敢冒此風險，導致僵局無法解決，遂有大罷免讓人民再次行使直接公民權，以解除被認為不適任立委。

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大罷免是公民團體的行動，並非民進黨行使，國眾兩黨卻指民進黨，刻意忽視民團的直接民意展現，泡造其不正當性。其實民進黨以當家不鬧事而隱忍，已被許多支持者批評了，國眾兩黨卻睜眼說瞎話，民眾黨更因創黨主席涉貪凟職在押，竟以其為政治犯而遷怒民進黨與賴總統。至於國民黨針對綠營的報復性反罷免行動，全出自欲投入選擧的黨工，荒腔走板，一如自己所批評的現象。

觀察大罷免運動，青年的投入改變以往政治冷漠的印象；女性參與比重高；更有許多原國民黨支持者參與。知識青年主導了罷免行動，超出民進黨支持者群，反映青年層對「台灣」、「民主」國家價值的守護心，對專制中國的扺抗意識。大罷免運動是藍白兩黨毀憲亂政引起公憤而形成。

選舉是對政治人物權力的授予，罷免則是權力的收回。民團是獨立於政黨之外的公民團體，是新興社會力量，也會鞭策民進黨。

台灣，既不是中國國民黨的台灣，也不是民進黨的台灣，更不是民眾黨的台灣。台灣，是生活在台灣的人民的台灣。大罷免展現的公民團體力量讓人看見台灣的政治前景，也看到台灣的國家願景。超過兩百位文學工作者挺身支持大罷免，更反映出全民共憤的政治形勢。

（作者是詩人）

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