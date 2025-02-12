自由廣場》（林保華專欄）民眾黨：國運昌隆V.S.四壁闕如

民眾黨將在二月十五日舉行黨主席的選舉。事前，柯文哲的最老搭檔蔡壁如呼籲代主席黃國昌與她討論相關事宜，黃國昌因已獨霸該黨而置之不理。沒想到蔡壁如鍥而不捨，公開宣布參選黨主席，拋出一系列主張，顯然有備而來；黃國昌不得回應說，這是良性競爭，使民眾黨越來越好。那麼，原先的不理不睬就不是良性競爭，使民眾黨越來越壞！

從他倆平日言行與二月八日民眾黨第二屆黨主席補選首場發表會的政見，顯示他們代表民眾黨內的兩條路線，黃國昌主張「民眾黨須從一人政黨走向全民政黨」，也就是從「柯黨」走向「黃黨」。蔡壁如則主張回到「最初價值」（初衷），但是連柯文哲都已拋棄初衷，主張初衷者也紛紛離開民眾黨，蔡壁如要在黨內獲得呼應已很困難。兩人對陣的形勢，似乎黃國昌「國運昌隆」，蔡壁如則「四壁闕如」。

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然而蔡壁如挑戰黃國昌，要民眾黨回到初衷，卻是很有意義的事。舉一個「初衷」的例：二○一四年柯文哲選台北市長時，國民黨立委羅淑蕾攻擊他在台大醫院外科加護病房的醫療經費（MG149），柯文哲面臨危機，蔡壁如拿出一連串帳單，協助證明柯文哲在經濟上的清白。二○一八年台北市長選舉時，蔡壁如掌管選舉經費，也沒有出問題。然而，二○二四年選總統時柯文哲變了，換用老同學李文宗管理帳目，就此因帳目不清及京華城弊案而身陷官非。

柯文哲改變初衷，自然也改變他對蔡壁如的態度。柯藉論文問題把蔡拉下不分區立委，換上與金錢有密切關係的新光公主吳欣盈。蔡壁如卻以為這是柯對她的嚴格要求而繼續愚忠，直到最近她提出對民眾黨的一系列主張，才表現出她有新的思考，但為時已晚。

黃國昌本來捱不到代主席，原本應該是由「次衷」的黃珊珊出任。但民眾黨爆發政治獻金帳目不清，二○二四年八月廿日召開中評會時棄車保帥，黃珊珊被停權三年。停權的處置說明中評會確認帳目不清必須有人負責。然而後來發展是種種亂象都指向柯文哲，民眾黨卻製造柯被陷害的議題。但政治獻金混亂若是檢方陷害，黃珊珊等就應該要平反，黃國昌豈能當代主席再直取主席？民眾黨認為政治獻金案是陷害柯文哲，卻沒有陷害黃珊珊等，民眾黨主席就成為最後投機民眾黨的黃國昌的囊中物。

蔡壁如在政見會主張「先和解，後反制」，若當選黨主席，她將邀請各黨主席坐下來品嘗大和解咖啡，開誠布公討論國家的未來。但她也把搶救柯文哲放在首位，並攻擊民進黨，她不可能失去柯文哲這個神主牌。黃國昌則始終把民眾黨和自己置於「小藍」的偏房地位，把攻擊民進黨與賴清德總統放在首位。比較這兩人，誰更接近中間路線？小草們還要被蒙蔽嗎？

（作者林保華是資深時事評論員）

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