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自由廣場》台灣如何與川普對話／從川普天命價值觀 解析美中之戰

2025/02/12 05:30

◎ 廖明輝

在解析川普時，一個常見誤區是將他簡化成只關心「價格」而非「價值」的商人。但仔細觀察川普的施政理念，可看出他對捍衛美國傳統價值的堅持。故從「天命」觀點解析川普施政動機，有助於理解其所作所為。

川普在社交平台分享戈雅食品執行長Bob Unanue的讚美：「川普被上帝選中成為總統和領導者，帶領美國和世界進入黃金時代」。顯示川普認同支持者視他為「天選之人」，他在暗殺槍擊中倖活，是因為「被上帝祝福」要他完成「天命」，也就是要重建信仰與價值，引領美國回歸建國初期的敬神傳統。

Unanue曾因讚揚川普並使用「被祝福」（Blessed）一詞，而遭「取消文化」猛烈抨擊。「取消文化」是西方世界近年盛行的一種社會排斥機制，面對抵制和攻擊，Unanue正面迎戰，呼籲展開「為國家靈魂而戰」的價值之戰，川普自認也是「取消文化」的受害者，遂以信仰為武器，重建他的「美國精神」。

若放大至國際層面，可看出川普施政作為與「美中價值衝突」緊密相連。川普及其團隊認為，中國作為信仰「無神論」的共產國家，是對美國傳統信仰與自由價值的最大威脅。中研院院士朱敬一的著作指出，美中貿易戰的深層矛盾，源自「雙方價值觀的根本差異」。從川普視角出發，他看待美中貿易戰的方式並非單純的經濟較量，而是「民主與極權之間的價值選擇」。川普試圖對抗中國的價值輸出，避免美國的核心精神受到侵蝕。

因此，台灣與川普政府對話時，須堅持自己的核心價值觀，不卑不亢地與川普溝通，避免過度諂媚川普政府。因台灣堅持反共立場，與川普的天命價值觀相契合。政府應以民主陣營成員自居，與美日歐等志同道合國家加強合作，共同對抗共產主義威脅，自然能贏得川普敬重。

美國深受基督教文化影響，連鈔票都印上「我們信靠上帝」（In God We Trust），可見美國建國理念與文化價值，與無神論的共產中國形成鮮明對比。兩國的價值觀存在著本質上的分歧，川普透過強調信仰、捍衛傳統價值以對抗中國威脅，並帶領美國進入「黃金時代」。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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