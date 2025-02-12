自由廣場》狡兔死 走狗烹／從DeepSeek看中國科學家下場

◎ 鄧鴻源

一個中國人得意說，從于敏到梁文鋒，當年我們是怎麼搞的氫彈，今天我們就怎麼搞AI。

于敏是何許人？他是中國的氫彈之父，一九六四年十月，中國第一顆原子彈在鄧稼先領導的團隊下爆炸成功，而于敏率領的研製團隊隨後在一九六七年研發出中國首枚氫彈。然而，文革時，青海二二一廠遭到政治批鬥，身在其中的于敏岌岌可危，甚至面臨死亡威脅。

請繼續往下閱讀...

于敏是如何倖免的？于敏的同儕鄧稼先的夫人許鹿希回憶，當時適值中美關係因乒乓外交而解凍，一九七一年七月楊振寧首度到中華人民共和國探親並欲與鄧稼先聚舊，周恩來召鄧稼先到北京，于敏也連帶僥倖從青海文革中得救，自此紅衛兵才沒有辦法對青海二二一廠的科學家進行批鬥。

鄧稼先雖然身為中國原子彈發明人，但家人與同事，在文革時也遭受紅衛兵迫害。鄧稼先因有留學美國背景，在文革時處境十分危險，許鹿希回憶，當時「四人幫」計劃要除掉搞核武器研發的科技人員，其中炸藥專家錢晉就是被批鬥至死。

以上這些中國科學家，在科學研究上雖是極聰明的巨人，但在政治智慧上卻是很愚蠢的侏儒，看不清中共的邪惡本質。

愛因斯坦曾說，專家只不過是訓練有素的狗，這些中國科學家正符合此一描述，因為他們所效忠的祖國，毫無自由民主人權法治，與封建皇朝沒有兩樣。準此，今天為中國創造DeepSeek的工程師梁文鋒，也只是一條狗。

（作者是大學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法