社論》民眾黨另類大罷免

八白委全是「無法罷免的」，反而敢跟主流民意對作，充當藍營側翼，不顧本黨之存亡絕續。（資料照）

大罷免如火如荼，黃國昌稱：我會協助這些憤怒的公民、自主的公民站出來，對抗民進黨綠色威權體制，攜手共同守護台灣民主，一定會有非常實體的活動。果然，「無法罷免的」最大聲。立法院的構成，其實並不符合票票等值，這也是形成今日國會之亂的原因之一。最近的大罷免，則凸顯了立法院的一院兩制，一是「有法罷免的」，一是「無法罷免的」。歐洲的不分區制度，越洋引進到台灣，橘逾淮成枳，令人感慨。八白委，全是「無法罷免的」，反而敢跟主流民意對作，充當藍營側翼，不顧本黨之存亡絕續。

不過，八白委也不是高枕無憂。變數出在，當初柯文哲御定的「兩年條款」：不分區只有半屆任期，兩年後讓給下一波遞補者。所謂的「兩年條款」，顯然是柯氏基於獨享最高權力的設計，以免不分區立委翅膀長硬了，飛出柯氏的手掌心。如今，柯氏人在大牢，唯一關心自己的官司，柯妻的重點是護夫、保產（起訴書筆下之犯罪所得）。現實世界，人一走茶就涼，黃國昌集結小草聲援柯氏，乃是保自己不保柯家。黨主席補選首場政見發表：民眾黨要從一人政黨走向全民政黨。所謂的「一人政黨」，乃柯氏的獨家專利，黃氏用意何在不詳，但聽起來不無切割的隱喻。沒有柯氏的民眾黨，逐漸成為黃氏一個人的江湖。

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切割柯氏，也才方便切割「兩年條款」。此一內規，對八白委尤其黃國昌是一道魔咒：任由他們橫行立法院，充當「傅隨組織」，大限一到便必須讓位。「新八白委」的戰力，應該不如「舊八白委」，但除非推翻「兩年條款」，喜歡不喜歡都要照做。而且，遵不遵守「兩年條款」，也會成為對「永遠的柯主席」忠誠度之檢驗。登記參加主席補選的蔡壁如，多次公開宣示：會把民眾黨完整還給柯文哲，一定原封不動還給他。內心「相信師父」的黨員、小草，感情上也許對「兩年條款」很掙扎吧。假使，原本「無法罷免的」八白委，由於「兩年條款」之內規，戲本照原先設計走，八白委只好到站下車，這種另類大罷免，比國、民兩黨更慘烈。

正因如此，主席補選，「兩年條款」，儼然成了同一主題的兩場戲，對「後柯時代」的路線影響至大。按目前的情況判斷，黃國昌由代理真除主席，機會頗大。然若一年後失去不分區身分，光桿主席的作用有限，「新八白委」是否個個聽他的，言之過早。黨主席加上不分區，未來三年黃國昌才有大戲可唱。在這個考量下，有幾種選項擺在民眾黨面前。一是，黃氏徹底落實「兩年條款」，以示「黃辦事柯放心」。二是，發動黨員、小草黃袍加身，不分區不能沒有黃氏。內規可以改，未來黨主席皆名列不分區第一名即可。而落實「兩年條款」任務者，僅有七個小矮人，他們怎麼想？總不能都輔導去選縣市長！三是，八白委輪替約一半，兩邊都顧慮到，也可以藉此除掉黃珊珊。但除掉哪幾位、遞補哪幾位，不致引爆爭議是門政治藝術。

當然，不致沒有其他的兩全其美之道。例如，八白委想把縣市長當出路的，會好好把握二○二六良機。其中，黃氏若獲國民黨禮讓，便可順水推舟，落實「兩年條款」，踩著其它白委前進。黃氏寄生民眾黨，改而寄生國民黨，合情合理。但國民黨人才濟濟，侯友宜、蔣萬安都有自己的盤算，為何要白白讓給白委？傅總召向朱主席咬耳朵，左右得了縣市長提名嗎？話說回來，如果大有機會的話，主席、白委皆可拋。如此這般，民進黨、民眾黨就要有心理準備了。因為第二年的立委任期，黃氏為首的八白委會更加國民黨。特別是，民眾黨之泡沫化，恐將提前發作。

民眾黨支持度，比起一年前腰斬，僅有不分區立委的民眾黨，如果現在重新選舉，不分區可能只剩四席以下。一人黨，成也柯氏，敗也柯氏，柯妻則充滿灰色思想，柯家更愈來愈管不上「民眾黨的家務事」。一人黨，如果改變，不會變成全民政黨，只會變成不同姓的一人黨，就像對岸中共，毛鄧江胡習，只是不同姓的一人黨。而這，很可能是民眾黨的宿命。政治有一種投機客，跟股市短線投資客有點類似，憑自己的逐利嗅覺，比別人早入場，且比別人早出場。這種政治投機客，囂張與落魄何者長，大家且繼續看下去。假使，民眾黨不幸落入「投機客把持的一人黨」，那麼，柯氏的十年叱吒風雲，智商一五七輸給人算不如天算，又嘆奈何。

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