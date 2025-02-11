自由廣場》赴日旅遊 慎選司導

◎ 林志彥

藝人大S因流感猝逝日本，令人唏噓。負責帶團的導遊，欠缺職業道德曝光其發病整個過程及病容照，令人不敢苟同。從其使用簡體字及遣詞用字來看，研判應是當地中國人非法承接的司導（司機兼導遊）。

正本清源一下，代表台灣旅行社帶團出國叫作「領隊」，負責履行旅行社與旅客的「國外旅遊定型化契約」，至於承辦的當地旅行社代表才叫作「導遊」，負責景點導覽。但實際上，在日本線業界，或許是日本當地導遊供不應求，長年以來都是由俗稱為Through guide的日語「領隊」身兼華語「導遊」。

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或許是日本導遊供不應求，給予當地無證導遊無限空間，甚至讓司導大行其道。尤其大部分營業車甚至是缺乏車檢和保險的自家車，一旦發生交通事故，不但求償無門，尤易衍生法律問題。而無證導遊來源參差不齊，語言程度及應變能力堪憂。在成本等因素考量下，很多赴日遊客跳過旅行社，直接選擇非法的司導一條龍服務。在缺乏契約保護下，更容易產生旅遊糾紛。

大S一家人若是找台灣合法旅行社承辦，以其高知名度，旅行社照理會派出危機處理經驗豐富的Through guide全程服務，更會有旅行社甚至政府駐日單位奧援，結果或許就有所不同，最低限度至少不會犯下洩漏旅客個資這種不合法、不道德的低級手法。

（作者是日語領隊導遊）

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