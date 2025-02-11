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自由廣場》文藝生態互依共榮 非仰人鼻息

2025/02/11 05:30

◎ 廖新田

一年一度的台灣書展盛事，陳玉珍立委逛攤本屬美事，以「不再仰人鼻息」說嘴文化界，其態度之睥睨，令人不敢苟同，觀念之謬誤，讓人啼笑皆非。

根據教育部成語典網站，「仰人鼻息」語出《後漢書．袁紹劉表列傳》：「袁紹孤客窮軍，仰我鼻息，譬如嬰兒在股掌之上，絕其哺乳，立可餓殺。」意思非常絕情，延伸為「比喻看別人的臉色行事，不能自主。」讀中文系的陳委員，您真的視文藝界如嬰兒任人宰弄？這種家父式（paternalism）的統治思維與用語，是早期國民黨威權體制的遺毒，建議這位民選出來的立委，仍應以國民黨前主席李登輝總統的「民之所欲，常在我心」為念，才能得到百姓敬重，否則，民意如流水，水能載舟覆舟。須謹記一句台灣話：囂俳無落魄的久（Hiau-pai bô lo̍k-phik ê kú）！

陳委員口口聲聲叫文化人不要仰賴政府補助云云，這是從「餵養」的上下關係來看待文藝發展。大錯特錯！文化本是一套生態系（ecology），是魚幫水、水幫魚的關係，斷了其中一個環節，整個池塘終將失衡而滅亡。這個簡單的比喻，以陳玉珍號稱台大中文系高材生，應該了解吧？當然，若是裝睡叫不醒，又另當別論。

以我專長的藝術社會學為例，「藝術世界」包含生產者（創作）、消費者（欣賞收藏）、展示者（公私博物館）及詮釋者（研究評論），中間又有守門人角色調控中介（文化資本、文化認同、市場…），非常複雜且相互依存。這個理論叫做「文化菱形」（cultural diamond）。

文化生態系的支持系統非常重要，影響無遠弗屆。以陳玉珍口口聲聲的國學為例，澳洲國家大學中國經典翻譯家閔福德（John Minford）名譽教授念念不忘當年蒙受文建會經費「補助」之恩。他常說：沒有台灣文建會的這筆經費，就沒有《孫子兵法》、《紅樓夢》的英文譯著問世。他不但反共，且是台灣友人，感恩台灣知遇與培力。

By the way，我也曾受教育部補助到澳洲擔任台灣講座數年，出國拿金牌，是相互幫襯的夥伴關係，不是偏狹的「仰人鼻息」喔。

（作者是台灣藝術史研究學會創會理事長）

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