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自由廣場》川普全球大戰略 台灣是核心

2025/02/11 05:30

◎ 林逸民

川普回任美國總統後，國際局勢每天都有新的變化，讓人眼花繚亂，這或許也是川普「藏木於林」策略，每個領域都有大動作，對手就搞不清楚他真正的意圖。但這樣做的缺點是，盟友也搞不清楚他的真正意圖。許多台灣朋友心中產生很多疑慮，到底，川普的重心何在？我們除了自己仔細觀察，也可以從盟友的動向來略知一二。

川普上任後，喊出巴拿馬運河、格陵蘭、加薩等等議題，震撼全球，不久結果浮現：巴拿馬退出一帶一路，丹麥斥資加強了北極防務並且與美國、格陵蘭討論美軍駐軍協防的相關事宜。在加薩議題上，川普更提出「不出兵」也「不出錢」。在全球所有既有衝突地帶，以及川普新點名的地區，美軍唯一真正有出動動作的，僅有台灣周邊。

在菲律賓方面，美國先前已經在菲律賓部署泰豐飛彈系統，菲律賓士兵並與美軍共同訓練操作，為下月美菲聯合軍事演習做準備，美菲也於南海共同巡邏，美國大動作協助菲律賓防堵中國威脅。

在日本沖繩方面，一月廿八日美軍陸戰隊第卅一遠征隊，兵力五千人，登上三艘兩棲戰艦，組成兩棲待命支隊，其中領頭的美利堅號搭載F-35B閃電II匿蹤戰鬥機，形成隨時備戰的戰力，用以威懾中國。

這兩大用兵行動，地理位置上連起來，中間就是台灣，也就是說，川普真正的戰略重心，核心就是壓制中國、防衛台灣。

日本首相石破茂，過去一向被視為較為親中，就任後也曾想聯繫訪中，然而，川普回任後，石破茂連忙先一步訪美，日本尚未被美國提出要求，但石破茂為了洗刷親中形象，主動投川普所好，提出日本將大手筆投資美國一兆美元等，在石破茂與川普的會談中，壓制中國與協防台灣更是重中之重。

日本一向相當重視對美國的戰略意圖研究，由此可知，台灣實在是美國與川普全球戰略的核心。這正是台灣應該與日本、菲律賓一同積極加強防務，退一步說也可避免川普揮舞關稅大槌，進一步則是台灣提升國家安全與國際空間的大好機會。

在此台灣命運的關鍵時刻，更不能放任在野國民、民眾兩黨亂政阻擋預算，使美國認為台灣無心自我防衛，因此，台灣人民起來大罷免國民黨立法委員，向美國表態台灣堅定自衛、反共，是當前的必要之舉。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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