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社論》川普給全球帶來的震撼

2025/02/11 05:30

美國總統川普。（法新社）美國總統川普。（法新社）

美國總統川普就任三星期，給全球帶來不小的震撼。對內，他透過行政命令，推動保守主義價值，對付非法移民，聯邦機構裁員瘦身，衝擊社會經濟，測試行政權力極限。對外，他強加關稅於貿易對手，退出若干國際組織，制裁國際刑事法院，策劃結束烏俄及以巴戰爭。以打造「美國黃金時代」為目標的諸多作為，招來國內質疑及法律挑戰，也引發國際議論。

七十八歲的川普再度入主白宮，據美國媒體報導，精力充沛而忙碌，每天清晨六時開始一天行程，午夜方休。有別於歷來白宮主人傳統，川普傾向同一天會見多名外賓，並常與達官顯要共進晚宴。上任以來，他已與數十位世界領袖及美國政要交流，上週就接待了以色列總理及日本首相。他還偏好緊湊舉行記者會，回應世界各地記者提問。此外，川普清晨即起，腦中浮現的第一個念頭是：生意，所有事情都是生意；現今關注的是政治生意。

強調「美國優先」、「美國再次偉大」的川普，顯然正兌現競選承諾。就職演說即已宣示，將「結束世界利用美國慷慨的時代」；有如《紐約時報》所說，「王者歸來」的川普還警告國內外，美國不會接受任何人說不。

川普的作為，支持者叫好，批判之聲也排山倒海而來。他停止非法移民入境，打擊毒品流入，撤銷多樣性、公平性和包容性（DEI）政策，取消對跨性別者保護，官方規定的性別只有男、女兩性，把「墨西哥灣」更名為「美國灣」，不少人按讚。

另一方面，終止出生公民權，有違美國憲法第十四修正案；任用富豪馬斯克領導「政府效率部」，被指「權力與金錢結合」，《時代》雜誌封面刊圖嘲諷；全面開除聯邦機構監察主管，被控越權及違法；強迫國際開發總署裁減人員，已有法官發禁制令叫停；赦免四年前「國會山莊騷亂」事件被捕的一千五百人，爭議不小。

川普在國際間放話及動作頻頻，同樣引發反彈。強加關稅於主要國家和產品，衝擊全球經貿產業鏈，也可能疏遠盟友、孤立美國；對格陵蘭等他國領土指指點點，被指擴張主義；有意併吞加拿大為美國第五十一州，遭控帝國主義；提議集體遷移加薩住民，有重蹈種族清洗悲劇之虞；切斷對全球援助，數百萬窮人面臨飢寒的人道危機。

從而，就任三週，川普以賣力兌現競選承諾，做事明快有效率，在民調獲過半以上支持。另一方面，強勢回歸以來的行事作風，招致民粹、無法無天、威權獨斷的撻伐。知名演員李察吉爾就此批判，由於總統是霸凌者、惡棍，美國現今處境「非常黑暗」，且威權主義正在全球蔓延。還有人從謀略角度看，認定川普不脫「交易的藝術」基調，以不可測、讓人摸不透為策略；「先祭出關稅再問問題」，凸顯了四處點火的關稅手法其實也是談判的一種手段。

無論如何，由於近日可能成為川普對等關稅的目標，我國正嚴陣以待。整體來說，川普政府關切的，主要是台灣貿易差額過高及防衛支出偏低。在雙邊貿易，我國去年對美國順差近四百五十億美元，川普認定貿易赤字是外國賺美國的錢，要加關稅以平衡，且指稱台灣「偷走」美國晶片製造技術。

關於晶片製造，我國官方說明，當初確曾引進美國RCA公司技術，但已就智慧財產權付費。同時，台美在產業鏈分工合作，一顆晶片若以一美元計，美商賺三毛八，台商獲利一毛一，雙方是夥伴而非競爭者。至於貿易順差，我國確有降低的必要，增加採購軍備軍品、能源及農產品等，已見諸我方因應備案。必須強調，川普政府所要的，還有增加投資美國；台積電投資六百五十億美元在美設立三個廠，且帶動十四家台灣廠商投入相關產業鏈。半導體以外，無人機等產業正強化雙方互動，對抗中國科技戰也可合作。經驗顯示，大膽西進中國，台灣自討苦吃；投資美國，產業上進而整體經濟提升。川普再度執政，壓力隨之而來，善自因應，也是台灣產業升級的考驗及機會。

至於防衛支出，我國防經費占國內生產毛額（GDP）比率約二．五％，較諸同樣惡鄰壓境的國家，明顯偏低，也不如美國。川普上任，立陶宛、愛沙尼亞已承諾明年起把國防預算提高為GDP的五％，面對俄羅斯的波羅的海這兩國，表現力抗強鄰的作為，也是我國此時所當為。自助而後人助，惡鄰脅迫的台灣，川普的外在催促，正是展現自衛真誠及決心的時候。

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