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自由廣場》（胡，怎麼說）罷免即反攻、贏回被「竊據」的立院！

2025/02/10 05:30

◎ 胡文輝

大罷免就是人民大「反攻」，「光復立院、修復民主」，贏回被赤藍白「竊據」的立院！

「竊據立院，癱瘓政府，顛覆民主，併吞台灣，消滅中華民國」，一年來，赤藍白陰謀昭然若揭，就是指向這五階段目標！

目前赤藍白達成目標一竊據立院、目標二癱瘓政府，「紅刀子進、白刀子出」亂砍預算達成，目標三、四、五都是現在進行式。除非台灣人民站出來扺抗，赤藍白不達目標、不把台灣兩千三百萬人「送中」、送入中共一黨專政虎口，絕對不會收回毒黑手！

目前民主台灣遭赤色政權外部軍武施壓、內部赤色殖民化身藍白通敵滲透，情勢危如壘卵，若大家不能認清險惡，議論不定，空談只會誤國誤民、誤人誤己，讓台灣落入「一失陷則成千古恨、再回頭已無回頭路」悲慘境地。

大罷免從源頭阻斷赤藍白陰謀，真正大敵就是藍白背後赤色中國，抗共剿匪、長期抗戰！目前要做的就是罷掉一個赤藍委、就少一個禍台亂源，罷到逼藍白主動倒閣、全面改選立院，就是大成功，即使在紅的發紫艱困選區，也要罷的讓赤藍委心驚膽戰！

大罷免、精準罷免的論爭，根本就是無聊閒話。大罷免是戰略，當前目標就是不讓立院被投共赤藍白委竊據，免於台灣被綁架送中，不讓中華民國的國格主權被消滅。精準罷免是戰術，但就像選舉，難道要一定會上才提名？何況，靠「做」出來的「人為民調」，就夸夸其言談精準罷免，只會讓人看破手腳！一些打著「前綠營…」名號的疑罷、反罷論，更令人質疑其中有的恐早已大賣出，居心叵測、包藏禍心！

再看所謂和解，我們要台灣好、他們要崩毀台灣，一方要台灣民主永存、一方要將台灣送中，怎麼和解？難道要將台灣切兩半、一方一半嗎？那赤藍白就會先拿走一半，再置台灣於死地！

「當家最鬧事」的就是赤藍白委，在立院當家一年來，毀憲亂政斷台灣腳筋的惡行還少嗎？被砍的體無完膚的總預算案三讀二十天，財劃法三讀五十天仍淹在韓國瑜褲袋裡…，違法濫權，莫此為甚！當家最鬧事，無恥之尤！

大罷免海嘯襲捲下，赤藍白急了，就使出毛澤東當年鬥垮蔣介石手段，改祭統一戰線，說民生法案要列優先，但只是障眼法，藍白們上級的赤，真正擺在最前頭的案子，就是不在籍投票以及中配提前入籍台灣，若都通過中共就可掌控百萬以上選票，對台灣選舉予取予求，一夕變天、一夕亡台，如此通敵賣國的案子該叫「民死」法案！

（作者為資深媒體人）

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