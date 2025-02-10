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自由廣場》（李筱峰專欄） 投機者的典型

2025/02/10 05:30

◎ 李筱峰

「要統一，沒有和平方式，只能進行武力統一，進行斬首式的武力統一，除此沒有別的辦法」，這句「中共九百句型」竟然是出自台灣土生土長的蔡正元之口！

更荒唐的是，最近這個土生土長卻與中共同鼻孔出氣的蔡正元，辱罵在台灣落地生根、認同台灣的企業家曹興誠是「台奸」，真是天大的笑話！

這種邏輯如果講得通，美國獨立運動的元勳華盛頓、傑佛遜、潘恩、富蘭克林…是不是都應該罵成「美奸」呢？

蔡正元的邏輯為何如此錯亂？其實他辱罵曹興誠，是罵給北京當局聽的，他是在幫「祖國」修理「台獨頑固份子」，習大大當知其耿耿忠心。

蔡某邏輯錯亂，見怪不怪，試想，他到北京大學拿了「法學博士」，也是一絕！到一個無法無天的國度去拿「法學博士」，不令人啼笑皆非嗎？這讓我想起二次大戰時的一個笑話：

一個瑞士的海軍司令，遇到一位納粹德國的司法部長，德國司法部長問瑞士海軍司令：「貴國沒有領海，怎麼會有海軍司令？」，瑞士海軍司令反問：「貴國無法無天，怎麼也有司法部長？」

言歸正傳，蔡正元曾留學美國，以他的聰明，不在美國拿博士，卻後來投奔中國之後才拿「博士」，何以故？是不是當年留美時忙著參加《波士頓通訊》，沒時間寫論文？

《波士頓通訊》是當年一群國民黨的留美學生專門在海外為「反共、反台獨」辦的刊物。其成員以「外省人」為主，而這位土生土長的蔡正元也參與其中，彌足珍貴。

不過當年反共，而今則專門替中共代言，前後判若兩人。不過，在打壓台獨方面，蔡正元仍如當年那樣效力，只是效力的對象不同，也許這正是中共當局不計其前嫌（反共）的原因。

然而，中共當局可要搞清楚，這位前來遞投名狀的名嘴，也曾有一段支持「兩國論」的小插曲：一九九九年李登輝總統提出「兩國論」時，蔡正元曾經在電視政論節目上表示對李登輝兩國論的支持，他當時說：「兩國論是台灣求生存最起碼的尊嚴」。當時我看了很高興，還曾經寫了一封信給他，表示這是他講過最好的話。但是，不久李登輝被他們鬥走了，蔡又改口主張「一個中國」原則（放棄最起碼的尊嚴？）。後來更辱罵栽培過他的李登輝是「無賴的惡徒」。所以我曾在《自由時報》「李筱峰專欄」的文章問他：「到底你是主張『一個中國』還是『兩國論』？你哪一次的談話才是真的？或者兩次都是假的？」

知識分子的思想不是不能改變，但是改變是根據其學思認知的改變，而且也不可能在短期之內翻臉遽變。在短期間翻臉遽變，必非學思認知的改變，必有其他的動機與目的。

想起這位涉及「三中弊案」唯一被羈押禁見四個月，後來被台北地院依業務侵占罪判處三年半徒刑（目前尚未定讞）的北京大學「法學博士」，現在傾全力幫中共政權鼓吹武統台灣，到底是基於何等動機與目的？

反共護台卻被蔡某辱罵為「台奸」的曹興誠，對蔡某呼籲武統台灣的言論重磅還擊：「這種言論，是赤裸裸的教唆殺人，是赤裸裸的叛國賣台」！

（作者是台北教育大學名譽教授）

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