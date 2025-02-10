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自由廣場》川普石破首會 日美台皆大歡喜

2025/02/10 05:30

◎ 王輝生

美國川普總統與日本石破茂首相，於二月七日在白宮進行首次會晤。這是川普上任後第二次與外國領袖的峰會，備受矚目。

此次會談對日美台三國都大有加分。

一、日本：美國強化「日美同盟」，川普宣稱「美國將提供包括核戰力在內的抑止力，一○○％悍守同盟國」，但未提及提高關稅的議題，給足了日本面子。

二、美國：石破宣布將對美投資一兆美金，而且答應在二年內提高防衛費，達GDP二％，以配合美國的對中「抑止力」。給足了美國面子。

三、台灣：在此次的日美共同聲明中，除了重申以往「強調台灣海峽和平及安定重要性」的論調之外，這次首度更具體地記入「強烈反對試圖使用力量或威壓手段，以改變東海現狀的行為」，給了台灣定心丸。

這次的聯合聲明中，對於台海局勢的措辭較以往更為直接。石破上任的首次訪美就如此強調台海問題，意味著石破在台海議題的立場將比以往更為清晰。

會談中及聯合記者會時，川普屢次在石破的面前推崇安倍晉三故首相，並強調「印太戰略」的重要性，表明石破首相已逐漸自我調整步伐，與安倍的外交路線，漸趨一致。

石破絕口不提他在自民黨總裁大選時所揭橥「亞太版北約」的概念，及「重建日美同盟」、要求與美國平起平坐的主張。

反而，聚焦於二○一六年安倍故首相，為了遏制中國霸權所倡導、而被川普所響應的「印太戰略」。

石破的這一轉變固然有著川普的因素，但也意味著、在川普強勢的指導下，於美中角力的過程中，日本將唯美國馬首是瞻。

尤其，如今面對朝小野大，又缺少黨內「岩盤保守層」支撐的石破首相，三月國會預算審查過後，將面臨倒閣危機，在此內外交迫的關鍵時刻，石破沒有多少「親中」的空間。

此次日美峰會，石破被美國厚遇，又免於被美國關稅制裁，一舉兩得；美國除了在經濟上受益之外，在外交國防上，也因日本的挹注而如虎添翼；台灣則因美日同盟的穩定，成為東海的「定海神針」，使中國戰狼難以興風作浪，台灣在無為中達到無不為目的，美日台三國可說是皆大歡喜。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

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