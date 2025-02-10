自由廣場》政府應打鐵趁熱／促美修正「一中政策」 助台入聯

◎ 林正二

日前美國廿四名共和黨聯邦眾議員提出決議案，呼籲川普政府廢除「過時、適得其反且不誠實的」一中政策，恢復與台灣的正式外交關係，與台談判雙邊自由貿易協定，並挺台加入國際組織。這是非常令人振奮的消息。

為讓美國政府與其他國家更了解「台灣不屬於中國」，現行各國奉行的「一中政策」有違兩岸分治分立、台灣是主權國家的事實，政府應加強國際宣傳，用強有力的論述駁斥國際「一中政策」，才能爭取國際社會對我更強力的支持，修正「一中政策」，承認台灣。

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美國學者Gary M. Davison的《台灣簡史─獨立的論點》（A Short History of Taiwan ─ The Case for Independence）一書，跳脫西方學者在「一個中國」架構下探討台灣問題的窠臼，從台灣歷史發展觀點，論述人民獨立意識凝塑的過程，對台灣的國家意識建構，提供堅實的理論基礎。就歷史事實與現象，以清晰的歷史脈絡，析述台灣獨立意識產生的背景，對國際瞭解台灣國家意識產生的歷史背景，甚有助益。

鑒此，建議賴政府運用該書向國際社會說明台灣是主權獨立國家，配合現有國際文宣資料，製作外語小冊並設網站，以期國際友人更瞭解緣由，而有助於我國突破國際社會一中政策之限制。

同時，我國際宣傳應加強台灣的全球戰略地位、民主政治楷模與高科技產業的貢獻等世界價值，以國際間的「互利共生」論點，呼籲美國等修正「一中政策」，承認台灣，並協助我加入聯合國，以期台灣能以主權國家的對等地位跟中國談判，解決兩岸主權歧異，而有利台海與印太區域情勢的和平穩定。

這幾年，國人面對中共對台猛烈的文攻武嚇攻勢，越來越多國人對中國反感厭惡。因此，國民黨如想擴大民意支持度，應摒棄讓台灣走上被中國統一之路的「九二共識」，與執政黨凝聚台灣共識，團結因應中國的統台策略，以強大的力量突破「一中政策」。

就兩岸的政治與社會結構審視，台灣有不同於獨裁中國的自由多元社會與民主體制，是亞洲的民主楷模。台灣人民更享有美好的生活價值，比中國及很多先進國家有更好的公共服務如普及、便宜、高品質的醫療體系，及迅速、便民的戶政、郵電、交通等服務業。

台灣的多元文化、自由民主與美好生活，已讓台灣人民，不分族群與政黨，體會台灣的意義、價值，並引以為榮，以台灣為傲。這是台灣所彰顯的價值，也是全體國人不分藍綠，要團結「抗中保台」，爭取國際社會承認台灣的主因。

（作者為政治評論員）

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