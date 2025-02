自由廣場》政府應打鐵趁熱／促美修正「一中政策」 助台入聯

◎ 林正二

日前美國廿四名共和黨聯邦眾議員提出決議案,呼籲川普政府廢除「過時、適得其反且不誠實的」一中政策,恢復與台灣的正式外交關係,與台談判雙邊自由貿易協定,並挺台加入國際組織。這是非常令人振奮的消息。

為讓美國政府與其他國家更了解「台灣不屬於中國」,現行各國奉行的「一中政策」有違兩岸分治分立、台灣是主權國家的事實,政府應加強國際宣傳,用強有力的論述駁斥國際「一中政策」,才能爭取國際社會對我更強力的支持,修正「一中政策」,承認台灣。

美國學者Gary M. Davison的《台灣簡史─獨立的論點》(A Short History of Taiwan ─ The Case for Independence)一書,跳脫西方學者在「一個中國」架構下探討台灣問題的窠臼,從台灣歷史發展觀點,論述人民獨立意識凝塑的過程,對台灣的國家意識建構,提供堅實的理論基礎。就歷史事實與現象,以清晰的歷史脈絡,析述台灣獨立意識產生的背景,對國際瞭解台灣國家意識產生的歷史背景,甚有助益。

鑒此,建議賴政府運用該書向國際社會說明台灣是主權獨立國家,配合現有國際文宣資料,製作外語小冊並設網站,以期國際友人更瞭解緣由,而有助於我國突破國際社會一中政策之限制。

同時,我國際宣傳應加強台灣的全球戰略地位、民主政治楷模與高科技產業的貢獻等世界價值,以國際間的「互利共生」論點,呼籲美國等修正「一中政策」,承認台灣,並協助我加入聯合國,以期台灣能以主權國家的對等地位跟中國談判,解決兩岸主權歧異,而有利台海與印太區域情勢的和平穩定。

這幾年,國人面對中共對台猛烈的文攻武嚇攻勢,越來越多國人對中國反感厭惡。因此,國民黨如想擴大民意支持度,應摒棄讓台灣走上被中國統一之路的「九二共識」,與執政黨凝聚台灣共識,團結因應中國的統台策略,以強大的力量突破「一中政策」。

就兩岸的政治與社會結構審視,台灣有不同於獨裁中國的自由多元社會與民主體制,是亞洲的民主楷模。台灣人民更享有美好的生活價值,比中國及很多先進國家有更好的公共服務如普及、便宜、高品質的醫療體系,及迅速、便民的戶政、郵電、交通等服務業。

台灣的多元文化、自由民主與美好生活,已讓台灣人民,不分族群與政黨,體會台灣的意義、價值,並引以為榮,以台灣為傲。這是台灣所彰顯的價值,也是全體國人不分藍綠,要團結「抗中保台」,爭取國際社會承認台灣的主因。

(作者為政治評論員)

