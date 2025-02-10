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社論》罷免屠龍刀不出，何以拯救蒼生

2025/02/10 05:30

全台罷團上週赴中選會遞送第一階段罷免提議書。（資料照）全台罷團上週赴中選會遞送第一階段罷免提議書。（資料照）

年節過後，大罷免潮洶湧掩至，截至上週五（七日），中選會收到一階罷免提議書共三十五案，其中三十二案為立委罷免案，一案為市縣長罷免案，兩案為市縣議員罷免案。罷免案包含民間團體自發性的罷免藍委行動，以及藍營的反制，件數之多是台灣空前未有的紀錄，既是一種民意對不適格立委的反撲，更形同一次選民的不信任投票。上週五則傳出，賴清德總統為化解朝野對抗僵局，已發動憲法賦予的「院際調解權」，召集五院院長協商，但以藍白合非理性對抗情緒之高漲，院際協商能否化解藍白的戾氣，恐怕並不樂觀。

選舉是投票給支持的對象，罷免則為反其道而行，是要拉下討厭的政客，因此選舉是常態，罷免則是不得已而為之，在一切救濟手段窮盡之際，罷免之劍才會出鞘。由此看來，罷免之所以捲起風潮，代表民眾的憤怒之火已經一發不可收拾，只有訴諸罷免的非常手段，將不適任的政客拉下來，提前解除雙方的政治契約，方可一洩民怨，並挽救國家的危局。而民眾的怒火則來自藍白區域立委總得票數低於民進黨，因此雙方的結盟為「虛假多數」，卻在激情，且充滿仇恨的黨團幹部帶領下，假監督制衡之名，對絕大多數法案與預算未經充分討論與協商之下，逕行表決通過，對行政機關提出確保台灣整體利益與安全的法案，進行蠻橫粗暴地輾壓。其斑斑劣跡包括︰以立院擴權貶抑其它四院的職權，企圖將國會塑造為實質的權力中心；以財劃法搶奪中央財源，名為平衡中央與地方財政，實則變相挹注藍白執政縣市，打壓中央，形成藍白諸侯佔地為王，形成「獨立王國」的畸形政治生態；以憲訴法意圖癱瘓憲法法庭之運作，導致藍白違憲亂政之舉，無法在體制內得以糾正。如此的國會亂象，已非正常民主機制的產物，將置台灣民眾於險境，絕不可漠視。

最近的亂象則來自藍白聯手對總預算的胡亂刪凍，將造成國家機器陷入空轉，與未來發展的規劃缺乏經費支持，而淪為一紙空言。事實上，藍白於一月二十一日強行三讀通過一一四年度中央政府總預算，據主計總處估計刪減金額為二○七六億元，創下史上新高。而在審查過程中，藍白似乎殺紅了眼，不但比賽誰刪的多，而且不問預算是否合理，也不管刪凍會造成何種惡劣影響，只要能讓民進黨政府沒有充足的經費運作，一概刪凍，絕不手軟。尤有甚者，凡涉及事務費與宣傳費，均被藍白貼上執政當局自肥綁樁的標籤，予以大幅刪除或凍結，導致行政機關無法如常運作，甚至攸關民眾生命安全的疫苗宣傳經費，亦成為藍白狂刪爛凍的獵物，在藝人大Ｓ猝逝日本後，更讓國人深感藍白的粗暴行徑可能造成國人生命健康的全面威脅。可以說，在小英執政到賴清德破除「二任魔咒」接任以來，藍白滿腦子充滿意識形態偏見，凡是預算之擴編，涉及疫苗、宣傳，甚至國防預算，皆被視為民進黨鞏固政權，甚至為戰爭作準備，挑釁中共的意圖，一律大幅刪凍，不容理性討論。如今卻因總預算審查過程中發生重複刪減，或是刪減數超過預算數的情況，最後根本無法確知總預算案的刪減數與凍結數，以致至今仍無法將三讀通過的總預算送到行政院，不僅為憲政史前所未見，亦恐有違憲之虞。

然而，藍白主宰下的立法院發生的荒唐事，幾乎時不時上演，可謂罄竹難書。嚴重的是，民眾黨立委吳春城藉由自創「壯世代」名詞，以公益作為包裝，成功蒙騙其它立委，促成所謂「壯世代政策與產業發展促進法」通過。此一看似立意良善的法案，據民進黨立院黨團、時代力量主席王婉諭的揭露，其實是一項立委圖利自己的暗黑法案。據指出，吳春城家族企業長期承攬政府標案，總金額高達十一億元，而其擔任立委短短一年，即藉由「壯世代」法案的通過，要求各部會投入一二○○億元預算，以發展所謂的「壯世代」概念與產業；尤有甚者，在總預算審查過程中，要求各部會提出的計畫案中，凡有「銀髮族」三字都須改為「壯世代」，並陸續針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬元的預算凍結案。令人詬病的是，其旗下公司與協會在過去一年內，就拿了超過二二○○萬元政府標案，顯然違反「公職人員利益衝突迴避法」，台北地檢署已分案調查。

過去一年，藍白在立法院橫衝直撞，堪稱過去未曾目睹的國會怪現狀。部分藍白立委素質低劣，且具有狂熱意識形態，對本土政權充滿敵意，但對一再騷擾台灣的中國，則帶著滿滿的善意理解，甚至有散播疑美論者卻在美國購買多間豪宅置產。對如此荒腔走板的政客，「矯枉」必須「過正」，罷免才是杜絕亂象的寶劍。在此歷史關鍵時刻，賴清德總統除了努力協調各方歧見，更須展現魄力，呼應民意，以執政黨之力協助民間罷免行動。「罷免屠龍寶刀不出，何以拯救天下蒼生」，執政者必須有此認知與擔當。

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