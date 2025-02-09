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自由廣場》川普貿易戰2.0新指標：巴拿馬退出一帶一路

2025/02/09 05:30

◎ 冼義哲

「只拿利益、不盡義務」這種無賴行為，極權中國在進入習近平時代後變本加厲，一面享受全球化紅利、大肆利用全球化掠奪最大限度的經濟利益，一面又全力阻擋中國經濟真正融入全球化，藉此積累實力圖謀顛覆國際秩序，而「一帶一路」就是中國極權擴張的武器。

中國開始以經濟實力兌換國際政治影響力後，造就許多國家（尤其是中小型國家）開始出現「安全靠美國，經濟靠中國」的投機策略，而台灣在二○二○年、二○二四年總統大選時也有候選人提出過相近的主張。然這種鑽漏洞、取巧的國策路線，如今都隨著川普重返白宮後失去立足的根基。

巴拿馬一直以來，都是這種投機策略的最典型案例，利用巴拿馬運河緊抓與美國在地緣政治上緊密的戰略利益聯繫，同時轉身投入中國懷抱、加入「一帶一路」，拿了中國的錢和投資、出賣了美國的重大安全利益，讓極權中國實際上掌控了影響全球格局的水道、獲取更多地緣博弈的籌碼。

這也是為什麼，美國國務卿魯比歐上任後首次出訪就到巴拿馬︱美國對此問題有多重視，由此可見︱魯比歐一到巴拿馬，就當面對巴國總統穆利諾打開天窗說亮話，表明「美國絕對不可接受中國控制巴拿馬運河的營運」，宣告新冷戰陣營選擇不再有穿梭的空間。

所以，吾人可見，巴拿馬會後正式通知北京退出中國「一帶一路」基礎建設計畫的決定，且穆利諾總統強調「巴拿馬希望能有更多的美國投資，建立更緊密的合作關係」。美方也聲明，美巴關係牢固，並有許多共同安全利益，「包括保衛巴拿馬運河」。

用白話文來說，就是穆利諾總統表態選邊站、願意在經濟上進一步和美國捆綁（而非中國）。川普政府從地緣上相近的國家開始，重建規矩、重塑典範，這個戰略走勢必然會一路輻射到更遠（如歐盟），以利最終與戰略對手極權中國對弈。

所謂「遠交近攻」戰略，在川普貿易戰二．○中勢將會有更生動的演繹。台灣內部親中勢力總是在鼓吹，不要與中國為敵，不斷強調無法力抗中國…但用他們的思路來細想，難道台灣要為了中國，選擇與美國為敵嗎？

巴拿馬看清楚了局勢，台灣呢？

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究所碩士、《面對中國》主持人）

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