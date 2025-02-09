自由廣場》不禁用DeepSeek才是「愚蠢」！

◎ 陳昶日

行政院宣布公務機關全面禁用中國AI人工智慧DeepSeek平台，前立委蔡正元批評「愚蠢到無法形容」，權責機關數位部更遭惡意抹黑為「鎖國部」。世界各國近日陸續仿效跟進，完全證明是洞燭機先的正確決策！

日前南韓大報《朝鮮日報》頭版頭條新聞：南韓中央暨地方政府及民間企業禁用DeepSeek！繼南韓外交部與國防部開出第一槍後，統一部等其他部會馬上跟進，明令禁止公務員在公務電腦暨行動裝置上使用DeepSeek，首爾市、仁川市與大邱市等直轄市紛紛採取相同措施，帶動金融機構與民營企業仿效，南韓網路巨擘Kakao集團則是第一個響應大型科技公司。

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舉例來說，南韓教育部決定封鎖屏蔽DeepSeek平台，通令所屬機關暨各級學校比照辦理，適用對象包括幼兒園、小學、國中以及高中，只有大學以及研究所開放例外豁免，出於學術研究與教育目的在注意資安前提下謹慎使用，十分類似台灣開放公立大學與研究機構報准核可並採取必要管制措施後才得使用。

澳洲政府四日全面封殺政府設備使用 DeepSeek，內政部長柏克要求政府部門確保DeepSeek程式不會殘留於任何公務系統中，因為根據該國情報單位評估，該系統存在不可接受的風險，用戶隨時可能遭受惡意軟體攻擊。

處於新舊政府交接時期，美國尚未統一發佈全面性DeepSeek封殺令。目前先有海軍與太空總署禁止「以任何形式」使用 DeepSeek，無論是公務或個人使用，一律厲行「不下載、不安裝、不使用」三不原則，杜絕後門外洩用戶個資可能，避免落入與中共軍方關係密切的國營電信公司掌控中。最新發展是美國眾議院情報委員會跨黨派議員研擬提出《政府設備禁用DeepSeek法案》，防止中國政府利用DeepSeek平台進行監視並散布假訊息。

至於作風保守謹慎的日本政府，除了數位大臣平將明出面提醒公務員在資安疑慮消弭前應該避免使用DeepSeek，週四再次向政府所有部門發出警訊，強調必須嚴格遵守禁止使用生成式AI處理機密資訊規定。

台灣身處中國網路攻擊威脅最前線，資安就是國安，放任DeepSeek侵門踏戶才是「愚蠢到無法形容」，禁用令是跑在世界主要國家前面的提前部署。

（作者從商，台北市民）

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