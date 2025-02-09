自由廣場》五院共議國政 賴總統啟動破冰「憲政時刻」

◎ 林子堯

賴清德總統將在十日召集五院院長，於總統府商討國政。這是總統首度引用憲法第四十四條條文規定，與五院院長一同開會。憲法第四十四條是憲法賦予專屬總統的權力，過去陳總統、馬總統都想引用不成，賴總統首次引用成功，應當把握難得的憲政時刻（constitutional moment），做出對國家有利的政策討論，並可考慮將此憲政平台常態化，讓總統有更多正式的場域能夠處理國政。

雖然根據憲法，現行國家最高行政機關是行政院，但總統仍會依據對特定政策的急迫性，組織任務型編組的單位。例如蔡英文總統上任後，便在總統府成立年金改革國是會議、司法改革國是會議，而開會地點也沒有特定拘束，年改有在行政院，司改有在司法院，只要能處理問題，不必拘束在總統府，重點必須要能開會。

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賴清德總統在去年六月，已在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」，三個任務編組的目的皆為國家發展擬定戰略。換言之，這三個單位都是處理國家長期的戰略任務，但眼下行政、立法權的衝突，已經外溢至司法、監察院，更有急迫性成立任務型編組來加以處理，甚至補足憲政規範的漏洞，讓總統決策更為制度化，也可改善朝野氣氛。

由於我國憲政體制是半總統制，同為半總統制的法國總統是能主持內閣國務會議，但我國總統在相近的憲政體制下，僅能藉由黨政平台或是黨內會議、國安會議來處理國政。這些會議在行政、立法一致政府時期，可運作無礙，但當行政、立法所屬的多數黨不同時，僅根據既有平台處理政務便有所不足。因此，應當發揮總統府任務編組的功能，在有司改、年改國是會議的前例下，總統也可成立院際協調平台，會議地點可因議題不同，而在不同地點開會，必要時也可按國是會議模式，邀集內閣部會首長、政黨代表共同列席會議，以此來增加跨黨派溝通機會，化解朝野僵化對立的局面。

總之，這是朝野對立破冰的憲政時刻，希望朝野各界放下權力的魔戒，務必要正視國家機關因為預算不足而遭癱瘓，甚至連釋憲都做不成的危機，其危險程度比司改、年改都要急迫。若各界對修憲尚無共識下，五院院際協調平台於總統府常態編制，將是走出憲政危機的唯一解方。

（作者為台大政治系博士生）

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