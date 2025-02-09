晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》五院共議國政 賴總統啟動破冰「憲政時刻」

2025/02/09 05:30

◎ 林子堯

賴清德總統將在十日召集五院院長，於總統府商討國政。這是總統首度引用憲法第四十四條條文規定，與五院院長一同開會。憲法第四十四條是憲法賦予專屬總統的權力，過去陳總統、馬總統都想引用不成，賴總統首次引用成功，應當把握難得的憲政時刻（constitutional moment），做出對國家有利的政策討論，並可考慮將此憲政平台常態化，讓總統有更多正式的場域能夠處理國政。

雖然根據憲法，現行國家最高行政機關是行政院，但總統仍會依據對特定政策的急迫性，組織任務型編組的單位。例如蔡英文總統上任後，便在總統府成立年金改革國是會議、司法改革國是會議，而開會地點也沒有特定拘束，年改有在行政院，司改有在司法院，只要能處理問題，不必拘束在總統府，重點必須要能開會。

賴清德總統在去年六月，已在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」，三個任務編組的目的皆為國家發展擬定戰略。換言之，這三個單位都是處理國家長期的戰略任務，但眼下行政、立法權的衝突，已經外溢至司法、監察院，更有急迫性成立任務型編組來加以處理，甚至補足憲政規範的漏洞，讓總統決策更為制度化，也可改善朝野氣氛。

由於我國憲政體制是半總統制，同為半總統制的法國總統是能主持內閣國務會議，但我國總統在相近的憲政體制下，僅能藉由黨政平台或是黨內會議、國安會議來處理國政。這些會議在行政、立法一致政府時期，可運作無礙，但當行政、立法所屬的多數黨不同時，僅根據既有平台處理政務便有所不足。因此，應當發揮總統府任務編組的功能，在有司改、年改國是會議的前例下，總統也可成立院際協調平台，會議地點可因議題不同，而在不同地點開會，必要時也可按國是會議模式，邀集內閣部會首長、政黨代表共同列席會議，以此來增加跨黨派溝通機會，化解朝野僵化對立的局面。

總之，這是朝野對立破冰的憲政時刻，希望朝野各界放下權力的魔戒，務必要正視國家機關因為預算不足而遭癱瘓，甚至連釋憲都做不成的危機，其危險程度比司改、年改都要急迫。若各界對修憲尚無共識下，五院院際協調平台於總統府常態編制，將是走出憲政危機的唯一解方。

（作者為台大政治系博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書