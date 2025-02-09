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自由廣場》藍營「惡罷」與公民自發行動大不同

2025/02/09 05:30

◎ 李靖

預算濫刪風波後，來自全台的公民團體和志工紛向中選會遞送第一階段提議連署書。面對大罷免潮來襲，國民黨祭出三層次「反罷免」應對。然而「反罷免」看似利用罷免民進黨立委反制，其實旨在轉移民眾對其立院表現的憤怒，不惜用灰色戰術醜化罷免參與者。國民黨發起的「惡罷」與一般由民間向上發起、具正當性的罷免行動有本質上的不同。

其一，罷免理由荒誕。國民黨雖強調罷免不是為了仇恨，然而只空泛地指出民進黨立委爆粗口、提案上擺爛，甚至，「台灣尚勇」春聯全台發送都能作為罷免理由。

其二，國民黨的罷免是由黨部主導。對比綠營民代只提供民團連署書代收代付，藍營從立法院到地方青年軍都直接參與。還有議員已對跨區補選躍躍欲試，爭相卡位與鬥爭。近日，還爆出花蓮戶政人員登門詢問罷免清冊「查水表」；領銜人因戶籍條件不符資格，罷免提議書全數被退件等可笑行徑跟醜聞。

其三，國民黨定調反罷免是鎖定特定綠委的「精準打擊」。相比公民團體行使罷免權利是對支持重大爭議法案、專權濫權的立委問責，國民黨在意的是罷免機會：尤其針對在藍色基本盤雄厚選區仍能當選的綠色立委，兩者發動罷免的正當性可見一斑。

綜上，國民黨發起的罷免行動不論是理由、參與人員和動機都難讓民眾接受，而且小看台灣人民的公民意識和自主意志。往後的幾個月，就讓台灣人團結起來，讓罷免的熱度持續震懾國民黨吧。

（作者為上班族）

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