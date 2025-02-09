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自由廣場》預算覆議與大罷免抉擇

2025/02/09 05:30

◎ 汪志堅

公民團體發起立委罷免行動，起因於藍白立委不當立法，特別是荒謬的預算刪減與凍結，導致施政困難，引發全民不滿。罷免聲勢迅速擴大，顯示民意洶湧。

罷免門檻高，通過罷免需選民高度共識，對於面臨罷免危機的藍營立委而言，唯一的自保之道便是調整立場，回應選民訴求。然而，藍營高層在面對這場罷免危機時，卻選擇反制，對綠營立委提出缺乏正當性的罷免案。值得注意的是，綠營立委在立法院屬少數派，無法主導立法，儘管綠營立委們試圖挽救混亂局勢，但受限於席次劣勢，往往無力回天。基於此，選民對於罷免綠委的提議並不買單。

今年的中央政府總預算審查過程荒腔走板，預料行政院勢必提出覆議。低劣的審查品質已成為全民共識，也成為「大罷免」聲勢高漲的主要原因。當前最可行的解決方案，便是接受覆議、重新審查預算。值得強調的是，接受覆議並不代表無條件接受行政院版本的預算，而是同意對預算進行合理的重新檢視。在這個過程中，預算刪減與凍結仍然可以進行，但應基於合理性，而非基於政治報復或意氣用事。立法院的職責是為人民把關政府預算，而非癱瘓政府運作。

目前立法院的席次分配呈現「朝小野大」的格局，藍營黨團的如意算盤是讓覆議案走完程序，最終仍維持原案。然而，藍營黨團沒有言明的是，面對罷免壓力，每位藍營立委都必須向自己的選區選民交代，當罷免團體質疑時，這些被提案罷免的立委必須親自解釋，為何要刪除或凍結某些預算。

罷免案不同於一般選舉，每一個罷免案都是獨立的，遭罷免提議的立委須針對在立法院的行為作出具體說明，說明其作為是否達到了應該被罷免的標準。對於面臨罷免危機的立委而言，最明智的選擇就是與不當立法舉措劃清界線，向選民表態不支持這些不合理的立法決策。選民的眼睛是雪亮的，若盲目支持藍營黨團的不當立法，最終難以向選民交代的，是這些立委自己。藍營黨中央與立院黨團不需直接面對選民，但個別立委卻無法迴避選區壓力。

若要避免大罷免、保住政治生涯，當務之急便是同意立法院覆議案，允許重新審查今年的預算，如此才能確保政府施政不受阻，立法院運作不至於停擺，也給國家一個機會。藍營黨中央口口聲聲強調要推動「民生法案」，但最重要的民生法案，正是中央政府總預算案。解鈴還須繫鈴人，唯有個別立委願意調整立場，不再盲從支持荒謬的立法決策，大罷免的風暴才可能緩和。

（作者為台北大學教授）

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