晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》洪敬富／2025年中共揮之不去的「新三信」危機

2025/02/09 05:30

如今習近平新時代同樣面臨另一波「新三信」危機，導因於諸多內外治理失當，人民正不幸身處歷史的垃圾時間，而非中共百年輝煌或「百年未有之大變局」。（美聯社檔案照）如今習近平新時代同樣面臨另一波「新三信」危機，導因於諸多內外治理失當，人民正不幸身處歷史的垃圾時間，而非中共百年輝煌或「百年未有之大變局」。（美聯社檔案照）

洪敬富／成功大學政治系教授

中共再次站上歷史的重要轉折點。毛澤東時代的反右運動、大躍進、三面紅旗以及文化大革命等一系列政治社會運動，導致社會和政治體系陷入嚴重的「三信」危機。隨後，鄧小平復出，藉由推行「改革開放」政策，逐步緩解危機。然而，如今習近平新時代同樣面臨另一波「新三信」危機，導因於習時代諸多內外治理失當，人民正不幸身處歷史的垃圾時間，而非中共百年輝煌或「百年未有之大變局」。

二○二五年伊始，中國國家主席習近平循例發表了新年賀詞。核心意涵在於呼籲人民對未來保持信心。他強調，這種信心底氣源自於以他定於一尊的中共中央，始終把人民能過上幸福生活視為頭等大事。他曾言：「江山就是人民，人民就是江山。中國共產黨領導人民打江山、守江山，守的是人民的心」。於是，在「不忘初心」下，藉由政策組合拳，推動「中國式現代化」的社會主義現代化強國。他的賀詞強調，人民的生活是多姿多彩，大家的笑容更多、心裡更暖。然而，這些「高」（高端）「大」（大氣）「上」（上檔次）的宏大敘事，往往被民眾譏為「假」、「大」（誇張）、「空」，並調侃黨國需不斷「充值」政治宣傳，以免人民的信心很快「斷電」。

《孟子·離婁上》云：「得天下有道，得其民，斯得天下矣。得其民有道，得其心，斯得民矣。得其心有道，所欲與之聚之，所惡勿施爾也。」這段話言簡意賅地闡明，為政者應體察民情、滿足民眾所需，因為民心（民意）與政治合法性密切相關。以政治學術語概括，這是「主權在民」的精神內涵。

此前毛時代的「三信」危機，乃是人民不僅對共產主義的信仰破滅（信仰危機）、喪失對中共執政的信任（信任危機），更蔓延至對未來充滿悲觀（信心危機）。究其實際，其一，自中共建政以來的激進運動中，特別是極端、瘋狂的文革浩劫裡，大規模的動亂不僅破壞社會秩序，更讓傳統倫常、文化、宗教信仰，摧毀殆盡。取而代之，無產階級專政下的繼續革命理論，高度神格化人民領袖毛澤東及其思想。其二，共產主義的理想與現實脫節，領導層內部權鬥不斷，紅衛兵內鬥且整肅平民百姓，讓群眾漸失對政府信任。意識形態基礎喪失，信仰危機油然而生。其三，共產黨既清算黨內走資本主義道路的當權派，也整肅了「地富反壞右」（地主、富農、反革命分子、壞分子、右派）等五類黑分子，這與共產主義宣傳的平等和幸福之理想，在現實處境中，大相逕庭。社會物資匱乏，民生凋敝，百廢待舉。至此，共產主義不切實際的烏托邦空想，無疑讓人民對未來的信心瓦解。

當前習時代的「新三信」危機，正以新韻腳回響過往歷史軌跡。改革開放後，先於一九八二年提出中國特色社會主義，後至習近平二○一二 年主政以來，其意識形態正轉化成習近平新時代中國特色社會主義思想。其關鍵發展有二：

一、東升西降與四個自信：歷經二○○一 年加入世界貿易組織以來，中國迅速發展成全球經濟中的世界工廠。在二○○八 年成功舉辦夏季奧運會的同時，挺過全球金融危機，並於二○一○年超越日本成為世界第二大經濟體，共構美中「兩國集團」（G2）。當西方各國飽受新冠肺炎疫情之苦時，嚴厲封控政策讓中國在二○二○年下半年，率先宣稱抗疫成功，強化了習近平「東升西降」、「平視西方」、「厲害了我的國」的民族自信，且彰顯出中國共產黨領導下的「四個自信」（中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）。處處以戰狼外交之姿，咄咄逼人，痛批美國和西方：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話。」而當「美帝亡我之心不死」、「犯我中華者雖遠必誅」的激昂口號言猶在耳，但很快地，動態清零政策讓疫後的中國經濟復甦不如預期。不僅房地產崩跌、爛尾，外資快速撤離，民間投資和勞動力市場低迷，降薪、失業嚴峻，消費降級，社會戾氣獻忠化，都在在加劇了現時社會和經濟的慘況。民間咸認，今年是未來十年裡最好的一年。社會大面積返貧下，躺平主義、打工人、走線潤美、共富神話、拒當韭菜／人礦、社會主義鐵拳等，正是對共產主義、黨國體制、以及對國家前途信心的生動寫照。不少證券、金融專家也難以再唱響經濟光明論，畢竟對許多人而言，中共已進入「歷史的垃圾時間」，對改變現狀充滿深深無力感。

二、國進民退與共同富裕：改革開放二三十年間取得的顯著經濟成長，主要還是依賴民間部門的私有企業。但九十年代中期以來，前國務院總理朱鎔基有意地擴大以國有企業為主體的公有制，扶植具國際競爭力的國家冠軍隊。習近平任內更加速國企進、民企退的「國進民退」發展戰略，冀望從世界工廠蛻變成高端製造強國。於是，以高新科技產業和關鍵技術領域為核心要素的「新質生產力」理論，如電動車、太陽能面板、鋰電池、成熟和先進製程半導體等，報酬遞增產業項目，在頂層設計、自上而下的「一帶一路」和「中國製造二○二五」計畫下，淪為中共黨國資本主義與西方企業間，不公平的貿易競爭。舉凡政府補貼、產能過剩與低價傾銷、經濟脅迫、反托拉斯、強制技轉、國安與隱私疑慮等問題，僅是不公平貿易行為中的一鱗半爪。

然則，「國進民退」並非真正服務於自下而上的人民切實生活需求，如衛生醫療、教育養老等，而是假「共同富裕」之名，壓制網路、教培、遊戲等民企行業，對民營資本「強監管、再分配」，並不時進行遠洋捕撈企業家，行服務黨國之實，從而最終牢牢鞏固共產黨的統治。

毛時代強調集中力量辦大事，以舉國體制的趕超戰略，欲實現社會主義現代化建設，但中共前三十年發展終以「三信危機」落下帷幕。而中共後三十年的進程，則以習時代拉開「彎道超車」的趕超型、中國式現代化為序幕。他力圖挽救中共政權，不重蹈蘇共垮臺時，「竟無一人是男兒，沒什麼人出來抗爭」的覆轍。為免西方和平演變的致命威脅，習近平持續緊抓宣傳與思想政治工作，反腐刀刃向內，並加強社會全面的管控。

美中新冷戰或所謂的「冷戰二．○」，絕對是現在進行式。一九七九年，中美於當年元旦建交。建交後當月底，鄧小平以副總理身份訪美，而前中國社科院美國所第一任所長李慎之亦隨行。彼時流傳個軼事。李問鄧，「我們為甚麼要這麼重視同美國的關係？」鄧回應：「回頭看看這幾十年來，凡是和美國搞好關係的國家，都富起來了。」確實，東亞國家包含臺灣在內，經濟起飛的關鍵原因之一，是由於美國邀請進入世界資本主義體系來發展；在美國的安全保護傘和貿易最惠國待遇下，逐步茁壯成東亞四小龍。而改革開放後的中國經濟成就，更有賴於美國支持而融入經濟全球化體系（世貿組織）。從而，經濟表現相當程度緩解了「舊三信」危機，脫貧致富更是增強中共政權的合法性。

當前習近平總加速師開倒車，進入美中惡性螺旋衝突下的新冷戰格局。它並非純然的「修昔底德陷阱」—一個崛起中的新興大國挑戰既有主導地位的大國；它更是兩種不同價值體系的對抗。中共專制集權體制，結合其他「新邪惡軸心」國家（俄羅斯、伊朗、北韓），並試圖拉攏全球南方和金磚國家，擴大破壞以規則為基礎的國際秩序，惡化公平競爭的國際商貿環境，以遂其黨國政治目的。於是，在「川普二．○」時代，美中關係持續惡化下的「新三信」危機，將是二○二五及往後數年，中共揮之不去的危機。這既是習近平民族偉大復興「中國夢」的夢魘，更是共產政權無法逃脫的歷史宿命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書