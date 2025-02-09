自由共和國》劉佩真／2025年台積電業績展望能見度依舊清晰

高雄楠梓產業園區台積電二奈米廠已舉行進機典禮，成為台積電在高雄第一座晶圓廠。（記者李惠洲攝）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

雖然近期半導體出現美擬對台半導體課徵一○○％關稅、DeepSeek對於AI市場掀起漣漪等雙利空消息，但台積電以無可取代的關鍵優勢，（路透檔案照）

雖然近期半導體出現美擬對台半導體課徵一○○％關稅、DeepSeek對於AI市場掀起漣漪等雙利空消息，但台積電以無可取代的關鍵優勢，佔有半導體行業獨特的產業地位，故影響將相對有限。事實上，二○二五年台積電第一場法說會對於全年科技產業被視為重要的風向球，而從公司宣布今年依舊是強勁成長的一年，預估以美元計算的合併營收將成長將近廿四～廿六％，高於原先市場預期，以及二○二五年資本支出區間為三八○～四二○億美元，超出市場預測三六○～四○○億美元的水準，甚至將挑戰歷史新高水準，以及公司撇除CoWoS遭到砍單的傳言來看，二○二五年台積電業績展望能見度依舊清晰。

繼二○二四年公司合併營收年增率達到卅三．九％的水準之後，二○二五年依舊可望有兩成以上的增長，此相對於競爭對手，或是國內其他科技或傳統產業來說，皆繳出亮麗的成績，同時訂單能見度仍偏高，此則是來自於供需面的共同推升；也就是不只是Nvidia，包含AMD與Intel等客戶的GPU、CPU晶片，皆是驅動台積電AI需求成長的重要動能，而且先進製程與先進封裝供不應求的狀況仍在持續，此也代表在AI需求強勁的趨勢，搭配上台積電在先進製程、先進封裝等製程佔據全球重要供應商地位之下，台積電營運績效緊跟著AI趨勢持續成長。

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另一方面，台積電持續以優異的營運績效、客戶的訂單能見度清晰、可實現性高的先進製程與先進封裝藍圖、全球海外穩步的擴張腳步等競爭優勢，持續展現王者榮耀的氣勢，同時對於共同封裝光學、矽光子、埃米世代、扇出型面板即封裝等領域也不斷投入研發；甚至有別於Intel、Samsung在先進製程進程、爭取客戶大單陷入極大的窘境，台積電可預見二○二五年將在二奈米領域持續獨領風騷，且台積電毛利率水準正從過往五十五％水準上升至五十七到五十九％，此皆代表晶圓代工龍頭廠商的高度競爭力。

值得一提的是近期美國對於中國一系列的AI晶片或半導體管制措施，例如美商務部要求台積電、Samsung 去年十一月十一日起，停止向中國客戶供應七奈米或更先進技術的AI晶片，甚至未來不排除延伸至十六奈米製程，今年一月中旬美國祭出最新AI晶片三級管制措施，對此台積電則表達初步看來影響並不明顯，顯然其負面效應尚在可控制的範圍。

事實上，針對市場所關心的美方對於全球AI晶片三級管制措施方面，未來美系AI晶片出口需獲得美國政府實體認可及審查，對這些企業進行長臂管轄，這部分將加大美國對人工智慧市場主宰力道，但利弊因素並存，而美國重拳管制AI晶片出口將讓美中兩大陣營壁壘更加明顯，也因法規若川普總統同意，則將在一年後生效，故短期內政策實施前將激起國家對AI晶片需求量的放大，對台積電將呈現短多中長期值得觀察的情況。

整體而言，台積電在AI與先進製程領域持續領先，使得整體營運展望相對樂觀，特別是二○二五年公司合併營收成長率預計將有廿四～廿六％的水準，顯然是得益於AI、HPC和智慧型手機等終端應用對先進製程的強勁需求，特別是在AI與HPC領域，台積電幾乎取得一○○％的客戶訂單，同時可預期二○二五年公司AI業務佔比更將高於二○二四年十四～十六％的區間，此也呼應先前台積電董事長魏哲家所提及未來五年公司營運將呈現健康成長，特別是在二奈米及A16製程方面，公司將準備更多產能以滿足市場需求，主要是此部分的客戶訂單將遠較原先預期為多，而上述現象皆顯示台積電在全球半導體產業，尤其是先進製程領域的領先地位將持續獲得鞏固，且短期內Intel、Samsung皆難以超越。

至於面對日益複雜的國際形勢，特別是川普回任美國總統，以及潛在的反壟斷風險，台積電採取一系列戰略性布局，顯然公司穩步的進行全球布局與策略合作來應對地緣政治風險，此外更是積極深化國際合作，並推動產業生態系統發展。

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