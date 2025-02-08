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自由廣場》李彥秀的誠信危機

2025/02/08 05:30

◎ 宜和蓒

國民黨立委李彥秀捲入美國加州豪宅未申報風波，不僅引發財產申報真實性的質疑，更因本人行蹤成謎，激起更大的政治風暴。此事不僅曝露了財產申報制度的漏洞，更凸顯政治人物誠信與問政責任的嚴重問題。

前立委高嘉瑜踢爆李彥秀在美國加州擁有多處豪宅卻未申報，面對質疑，李彥秀先否認，後因事證明確，改以「不熟悉申報機制」為由，給了一個遲來的道歉。身為從政近三十年的資深政治人物，如此辯解顯得蒼白無力，更凸顯現行財產申報制度的嚴重缺失。

至於政治立場的雙重標準，在李彥秀身上更是一覽無遺。李彥秀平日不乏疑美言論，私下卻在美國置產安居，如此表裡不一，令人質疑其政治理念的真誠性，並印證國民黨政治人物「公開親中疑美，私下資產移美」的虛假面貌。

再者，李彥秀人在哪裡？她自一月中旬隨韓國瑜訪美團，以公務費用搭機赴美後，迄今近一個月未公開露面，若真是搭便機回她在美國的豪宅，這難道不是變相圖利自己的貪污行為？她的社群媒體只貼助理團隊活動照片，連她必須澄清美國豪宅爭議時，也末能現身說法，而只是錄影片，且背景疑似與她在美國豪宅雷同。李彥秀辦公室發布新聞澄清李彥秀人在台灣，連人在哪裡都有誠信危機，還是李彥秀真正露臉時又要道歉是助理不察？

李彥秀身為立委，除了立法院會期之外，大部分時間都在美國，選民接受這樣的立委嗎？立委不只須參與國會議事，更應積極服務選區，如果假公務之名，行搭免費班機回美國長住，形成「在台灣是工作，在美國是生活」，滿口親中疑美，自己和家人及大量資產都置於美國，這種立委已嚴重失格，我們等著看她何時才要從美國回台現身一解大眾疑惑。

（作者是國小老師）

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