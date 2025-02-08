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自由廣場》陳定南不移 黃國昌投機

2025/02/08 05:30

◎ 莊盧隆

聽到黃國昌被罵違背初衷、忘恩負義，我就聯想到陳定南的堅毅。當年陳定南施政廉能的風評，在宜蘭縣廣受縣民肯定，民調高居全國第一。當時國民黨中央執政，其主席有意拉攏陳定南，希望他加入國民黨的內閣當官，但陳定南拒絕，更表示「不願為虎作倀」。我曾聽他以台語演講「少年就無嬈(hiâu)矣！敢講食老才來討客兄？」面臨勸誘，陳定南不移志節。

黃國昌等人從太陽花學運崛起，獲得大眾支持，後來成立時代力量，黃國昌在汐止區參選立委，民進黨刻意禮讓不提名，台派選民熱烈支持，黃得以當選。如今黃國昌背棄太陽花學運，又離開時代力量，投靠柯文哲的民眾黨，得到不分區立委，他明知國民黨媚共附匪、屈從一中，竟完全配合，濫行立法，讓大法官會議無法運作，違反憲政權力分立原則，大幅亂刪預算，引發廣大選民怒火。可笑的是，國民黨曾經動員罷免黃國昌呀，那次若非台派選民抵制，黃可能早被罷免了，哪能留到今天作祟？恩將仇報，認賊作父，莫此為甚。與陳定南的政治人格相比，簡直是小人與聖人對比。

陳定南秉性堅毅，一生以台灣利益為優先，黃國昌的人格不如陳定南始終如一，陳不願為虎作倀，黃卻自甘踏入歧途。陳被譽為「陳青天」，黃被譏為「國蔥師」，青天精神長在，投機倖進的黃國昌能無愧乎？

（作者是退休教師、陳定南基金會志工）

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