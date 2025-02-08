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自由廣場》尹錫悅若身在台灣

2025/02/08 05:30

◎ 張昭仁

韓國朋友說，倘若能有合理的罷免權可以行使，尹錫悅總統也不用戒嚴，搞到社會不安。韓國的罷免權行使不易，反對黨佔國會多數，在國會通過親北韓法律，惡搞行政，宛如「國會執政」，搞到全國鷄飛狗跳，執政黨難以施政。台灣的藍白亂政，其實是在複製韓國在野黨模式。台灣人珍惜這次罷免，拯救自己，否則立法獨裁，情況更糟。

立法委員四年一任其實是個錯誤的模式，以美國為例，總統任期四年，眾議院四三五名眾議員二年一任，眾議員像台灣的立法委員，每兩年改選一次，稱為期中選擇。總統有施政的延續性，兩年太短，四年合理，美國眾議員或台灣立法委員是民意代表，主要功能是反映真實民意，兩年一任剛好，確定是最新民意。台灣四年一任已經太長，再加上不分區，根本沒有民意基礎，如何代表最新民意？因為四年一任，又有預算與質詢權，所以很多人把它當成官來做，透過預算及質詢權胡搞，壯世代絕對不是單一個例。從投資報酬率來看，選上了，非常值得，所以形成黑金，家族的聚集地，黑金家族政客會反映人民民意嗎？當然不會，民主就此惡質化。

另外台灣立法委員票票不等值也是莫名其妙，兩萬票與十萬票等值投票，如何反應真實民意？美國眾議院有六席不具投票權，票票等值是考量之一。台灣的金門馬祖可以有代表，但不能有投票權。

台灣的不分區沒有罷免機制是致命缺點，民意代表沒有民意選票就夠離譜了，居然沒有罷免機制，真的是由他們惡行四年。豈合乎民主精神？

美國還有參議員，每州選出兩名，選區幅員遼闊，類似台灣過去國大代表，它不像衆議員是小選區代表，代表人民日常生活民意，它是六年一任。也是每兩年改選三分之一席次，確保最新民意代表性。

台灣人應當珍惜這次罷免權，罷免若不過，後果不堪設想，立法院將淪為合法的賣台、黑金、家族搞錢中心，你甘心嗎？

（作者是會計師）

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