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自由廣場》醫療崩壞 錯不在年輕醫師

2025/02/08 05:30

◎ 盧俊瑋

Netflix韓劇《外傷重症中心》描述了一線醫療人員在資源短缺、行政無能、社會誤解下艱難求生的故事，這不僅是南韓的問題，更是台灣醫療體系的現實縮影。在今年年台北國際書展上，台大醫院院長吳明賢直言「健保改變了醫療生態，不合理的給付制度導致年輕醫師不願投入第一線。」道出問題的本質，但許多醫界大老卻選擇責備年輕醫師「逐利」，忽略了更根本的事實︰當體制讓救命醫療變成「吃虧」的選擇，離開並非不理性的選擇。

無論是急重症、內科、家醫、婦產或兒科，甚至是長期被當作輕鬆科別的眼科、皮膚科乃至護理人員，所有仍堅守第一線醫療的人都面臨著相同困境：超長工時、高度壓力、低薪資、資源短缺，卻還要承擔社會的不理解與醫療糾紛的風險。相較之下，自費醫療如醫美與健康檢查的收入更高、工時合理、風險低，難怪年輕醫師紛紛轉向這些領域，而不願在體制內「燃燒自己」。吳明賢院長提到，去年台大新竹分院有四名神經外科醫師集體離職，因為診所開出的月薪高達七十萬元，遠高於醫院薪資。這種現象不只是個人選擇，而是整個體制對第一線醫療的不尊重所導致的結果。

問題從來不是「醫生數量不夠」，而是「願意留下的太少」。南韓政府的錯誤示範已引發全國醫界罷工，台灣若不改革資源錯置，未來恐有更多醫學生畢業後選擇轉向自費醫療，甚至直接離開台灣。沒有合理的薪資與支持，沒有人會願意承受長期過勞與低報酬，這是市場的選擇，而非道德問題。醫界大老可以繼續譴責年輕醫師，但無法改變現實，該反思的是：為何在這個體制下，「救命」變得相對沒價值？

《外傷重症中心》揭示了真實困境，要解決問題，必須改革健保給付、改善工作環境，讓救命醫療的價值獲得合理回報。

（作者是皮膚科助理教授）

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