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自由廣場》藉立委權勢強行入法 壯世代標案 利益糾葛疑點重重

2025/02/08 05:30

◎ 陳文卿

民眾黨立委吳春城被踢爆僅僅以概念性的「壯世代」名詞，就向經濟部智慧財產局註冊了幾十個商標，且成立公司、協會多達十來個，而主要成員都是自己家族的人，更令人好奇的是，從配偶到兄弟、子女，甚至姻親，竟然都有壯世代相關的專長背景。最厲害的是，短短一兩年內竟然可從中央各機關，及地方政府取得十多個標案，且很多都是勞務採購的限制性招標，總得標金額高達好幾億元，如此神通廣大，令人嘆為觀止，也羨煞苦哈哈的眾多專業顧問公司。

一般而言，各技術顧問機構都分別有其主要的專長領域，如環保、建築、能源等。若是爭取政府機關委辦之標案以維持營運的，以中小型顧問機構而言，每年能爭取六、七個計畫，總金額七、八千萬元，就算是上限了。若要執行這個數量的計畫，起碼要有三十位以上的專職員工，否則根本難以運轉。

從吳春城相關連的這些族繁不及備載的壯世代關係企業來看，成員都是交錯的，扣除董事長、執行長等管理階層不算，實際執行人力可能不多，竟然能有如此龐大的計畫執行量，令人十分好奇。此中有幾個疑點，建議工程委員深入追查。

第一，這些計畫的技術門檻是否有特別的高，或是該關係企業所擁有的獨門技術，否則為何都是他們得標？若是這樣，有無綁標之嫌？

第二，有些計畫僅單一廠商投標，是否可能早就內定，而違反採購法。

第三，將各標案的執行成果詳加比對，查看有無重複，有無一魚多吃之嫌。是否將某計畫的執行成果，略加修改後，就成為不同機關另一計畫的成果了?若有此情形，即如同學術論文抄襲違反學術倫理，必須撤消學位一樣，這些標案的價金當然也必須追回。

最後，為何同一時間，政府各機關對壯世代的相關需求突然變得如此殷切？最重要的原因，當然是吳春城挾立委質詢權的勢力，將壯世代強行入法，才導致政府各機關不得不配合執行相關計畫。這些計畫當真是機關當務之急的工作，還是為計畫而計畫？若是後者，必有浪費公帑之嫌。以上種種疑點，其實不待工程會追查，吳春城委員自身早就應該主動說明清楚，以杜悠悠之口。

（作者從事環保服務業）

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