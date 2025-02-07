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社論》慎防中共干擾大罷免潮

2025/02/07 05:30

廈門台商協會副會長葉永松春節團拜對總統賴清德嗆聲，外界認為這有中國官方在幕後唆使，亦顯示罷免行動持續增溫，不光牽動政黨競爭版圖，中共也想方設法介入，出手打擊賴政府。（取自微博）廈門台商協會副會長葉永松春節團拜對總統賴清德嗆聲，外界認為這有中國官方在幕後唆使，亦顯示罷免行動持續增溫，不光牽動政黨競爭版圖，中共也想方設法介入，出手打擊賴政府。（取自微博）

立法院藍白兩黨立委在過去一年，掀起國會之亂，破壞民主憲政，引發社會反彈。全國各地公民團體發起的罷免藍委行動，正如火如荼展開，行使憲法賦予人民當家作主的罷免權。由於這恐改變國會的朝野席次，藍營也推罷免綠委案以求自保，另外，大罷免潮亦影響中共以立院為亂政舞台之謀劃。本週海基會舉行年度中國台商春節活動，賴清德總統親自出席向台商致意，卻遭廈門台商當場嗆聲，「賴主席！當家不要鬧事，台商不希望大罷免」。外界認為這有中國官方在幕後唆使，亦顯示罷免行動持續增溫，不光牽動政黨競爭版圖，中共也想方設法介入，出手打擊賴政府。

春節團拜講政治，明顯選錯場合。台商之舉，主辦的海基會形容「耐人尋味」。尤其，不稱總統，卻稱「主席」，加上不是反映兩岸議題，反而瞄準「反罷免」，看出背後有政治指導而刻意為之。這位台商被起底，過往積極出席中國統戰單位主辦的工商活動，與中方人士關係緊密，另並配合中共監督指揮的台企聯，包括參與動員台商返台投票，這些活動都有國台辦等統戰單位在下指導棋。當媒體事後追問該名台商，是對岸不希望搞罷免嗎？他竟脫口說「是」，隨後又改稱是個人意見。中共安插在地協力者，對總統「潑髒水」。另外，對於北京、上海、深圳與廣州等其他自主性較高台商，百般阻撓，施壓不得回台參加賴清德出席的台商春節活動，多數台商因身在屋簷下不得不低頭。

嗆聲之事才過一天，中國福建官媒「福建廣電」與「東南衛視」，將這段「嗆總統」畫面剪接成短影音，透過抖音、微博等社群平台傳散，要在新年開春之際，進行醜化台灣民主的認知戰。事實上，像這類反對大罷免、當家不鬧事等說法，與國民黨、民眾黨批評公民罷免行動的論述，幾乎完全一致。藍白甚至把公民的不滿，扭曲為是政黨的側翼與附庸，藉此掩飾過去一年，於立院兩會期的毀憲亂政表現，已然點燃民眾的強烈怒火，也喚醒人民要守護民主，拒絕讓藍白繼續挾持國會來藉機擴權，凌駕於其他憲政機關，為所欲為。藍白國會之亂，已從第一會期擴權法案、第二會期亂修憲訴法、選罷法等，到亂砍總預算案等三部曲。中國官方在旁助陣，先前國台辦記者會還公開肯定藍白大刪總預算。在野政黨行徑「獲得祖國認證」，形同大剌剌介入台灣朝野政爭。

藍白攻訐民進黨政府的話術，與中共打擊內容「遙相呼應」，屢見不鮮。而當大罷免行動擴至整個台灣，北京斷無袖手旁觀之可能。無論各地罷免藍委案能否跨越連署門檻，舉行投票，這一場時間可能長達半年左右的公民運動，對在野而言，有如選戰延長賽。以先前中共對台灣選舉高度介入的情形看，相關手法極有可能再度上演，並加強力道，鞏固以藍白立委為多數的國會結構，我們對此須加以防範。陸委會曾盤點中共慣用介選手法，如金援特定對象、提供落地招待綁樁、以及扶植「親中」組織來發展「促統」內應力量等。現有中國台商表態，傳播與藍白一樣論述，堪稱徵兆。境外勢力透過協力者與代理人介入台灣政爭，已是遊走在法律灰色地帶。先前司法單位對於大選期間，出現的介選樣態積極偵辦，並依法起訴。選舉與罷免均屬同一套法制，相關部門必須及早因應。

罷免案是一場漫長戰役，無論贊成或反對，都必須是在不受外力滲透與干預下進行。賴政府多次表達尊重人民對罷免案推行，但更應該給予一個不受中國勢力介入的投票環境。此外，這場公民運動，對台灣民主將極具關鍵性。倘若無法對藍白亂政有所警示，最後還是「都罷不掉」，那未來立法院的表現，只會亂上加亂，違憲亂政法案，也會層出不窮且更加誇張。賴政府將是空有執政之名，但只要推動重大建設的預算，都可能會被七折八扣。對北京來說，在野持續造反，不斷鬧事，滲入台灣的各種促統手段，就能好整以暇鋪陳。對美國等民主友盟來說，台灣陷於自亂，體現強化自我防衛實力的國防預算遭到在野凍結或刪除，不啻與中共謀台沆瀣一氣，各國恐視台灣為民主防線的缺口。罷免行動，不僅檢視個別立委與政黨表現，亦攸關台灣民主是否弱化，民主國家是否遠離等生存課題。與其不希望大罷免，我們必須說，「在野不要鬧事」，方為國家之福。

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