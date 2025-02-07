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自由廣場》國會當家不鬧事/朱立倫應速撤回賣台法案

2025/02/07 05:30

◎ 朱孟庠

朱立倫說要推民生法案，但在此同時，中配六改四已經送出程序委員會進行審議，並沒有喊停。未來中配七十歲以上父母及前婚生子女可依親，享健保。一個公然為中共洗人口、侵奪台灣醫療資源的法案，仍繼續闖關。國民黨踐踏台灣土地，欺負台灣人絕不手軟。國民黨自添柴火，罷免會越燒越旺。

國民黨是如何羞辱台灣的，遭台灣公民以近九十四萬票罷免的韓國瑜，這黨用他來領導國會，成了立法院院長；另一個經濟犯，有諸多官司纏身的紅統更生人，這黨用他來當黨團總召。他們不承認民主票選的本土政權，近在百公尺外都拒絕出席賴總統的就職典禮；卻整團立委遠赴中國，叩拜中共「政協主席」王滬寧，回來就開始推動一系列毀憲亂政的法案；狠刪預算癱瘓賴政府，堵住「違憲」判決，乾脆搞殘憲法庭；當公民團體奮起拚連署罷免時朱立倫若真在乎國家未來，人民福祉，又豈會無視公民怒火，第三會期又讓傅崐萁續任總召？甚至續推中配六改四法案，一切立法配合中共，仰視中共臉色，不在乎台灣民意。

台灣處處有人才，一首激昂的罷免創作曲《沒有國哪裡會有家 － 下架國民黨》，直接闡明問題核心，罷免已是存亡聖戰，須藉此一次翻轉台灣，那就是終結賣台集團「下架國民黨」，台灣人從此免於亡國感的恐懼。

「當家不鬧事」，今天立法院是誰在當家？是誰縱容國會？是誰讓中共長臂管轄主宰台灣國會的立法？是誰任由劣質政客無限擴權？國民黨早已不反共，甚至國共一家親，朱立倫別淨說是一四五○在抹紅，檢討一下：凍結潛艦等國防預算，美日等民主國家如何信任台灣抗中保國的意志？最高興的會是誰？身懷國家極機密的立委，老是往中國跑，晉見王滬寧、宋濤等中共對台統戰首腦，還全力擋住立委赴中報備的法案，你們不紅，誰相信？這個黨沒有自我反省，不撤回賣台損台的法案，公民為了自救，只有「下架國民黨」。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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