自由廣場》連署被查水表/中國維穩手段在花蓮縣復辟

◎ 秦靖

花蓮縣罷免傅崐萁第一階段連署已於二月三日送中選會審查，卻發生連署民眾遭到縣府戶政所人員登門「查水表」，居然還佯稱是「代表中選會」來訪查。如此行徑，和中國的維穩手段有什麼兩樣？

花蓮縣府雖「否認」指示戶政所親訪連署人，但面對民眾投訴卻又說將「檢討改進」，說詞矛盾，顯得心虛。而中選會更已明確指出，查核連署書必須透過正式查詢單，「不得進行到府查訪」。此次花蓮戶政所人員的行徑已明顯「違法」，中選會應主動移送司法機關調查，揪出幕後的黑手，勿讓基層公務員充當「余文」。

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其他縣市民眾看到花蓮戶政所人員也須維穩傅家政權，始知「花蓮王」渾號真是名不虛傳，赴中國廣州暨南大學修習法學博士班的傅崐萁，難道也學到中共維穩的那一套？

中共維穩系統是全方位的社會控制機制，維穩部門透過網格化管理將社區切割成小單位，由專人進行日常監控，運用大數據技術結合人臉辨識、手機定位，全天候追蹤目標人物的行動，「查水表」不過是最基本手段。

中共維穩手段是軟硬兼施，從表面友善的「喝茶」談話，到赤裸裸的威脅恐嚇，無所不用其極。不僅針對當事人，更騷擾親友、同事，製造寒蟬效應。在敏感時期，維穩部門更以各種名目限制目標人物出境，強制安裝監控軟體，指派專員貼身跟監，干擾通訊及網路使用，阻撓當事人的工作和生活，讓人民在無形壓力下噤聲。

如今，這種威權統治的影子竟在花蓮重現。戶政人員登門「查水表」的行徑，不但違反行政程序，實際上等於是監控和威嚇，明目張膽對人民說「我盯上你了！」，要令人民恐懼退縮。

中選會應以最迅速的法律手段展開調查，還給花蓮人民一個公道，並藉此向國際社會證明台灣民主制度的韌性。花蓮縣政府的案例正警示我們，任何侵蝕民主的行為，都必須被即時制止，才能捍衛得來不易的民主自由與人權。

（作者是教育工作者）

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