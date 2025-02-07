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自由廣場》濫權拖延 違反禁止恣意原則/操弄送案流程 韓國瑜院長應被彈劾

2025/02/07 05:30

◎ 黃帝穎

立法院通過總預算案及法律案，韓國瑜院長卻操弄送案流程，顯有恣意及濫權等違失，依據大法官釋字第十四號解釋，立法委員「不認其為監察權行使之對象」，然立法院總預算案及法律案三讀後之送案流程，純屬立法院之行政行為，並非立法權之核心領域，故就立法院院長之行政行為，本應受憲法及一般法律原則之拘束，仍屬監察院依據憲法得調查糾彈之範疇。簡單來說，彈劾韓國瑜「院長」行政行為之違失，其「立法委員」身分及職權行使則非彈劾範圍，完全符合前開大法官解釋意旨。

事實上，立法院迄今仍未把中央政府總預算送抵行政院，總預算三讀過程，時有重複、時而表決後撤案，情況非常混亂，尤其立法院審議通案刪減、委員會及院會決議刪減，合計總刪減數，計算方式爭議甚鉅，例如表決通過的通刪決議內容是九三九億七五○○萬元，但按照通刪決議所列科目及比率，計算通案刪減數為三○一億元，加計委員會審查階段刪減六十七億元，以及院會表決提案刪減一○六八億元，合共刪減一四三六億元，已超過通刪決議，此鉅額差距需要立法院決定，然立法院竟濫權未決。

更嚴重的是，「公職人員選舉罷免法」從去年十二月廿日表決，拖到今年一月廿四日才送到政院，拖了三十五天；「財政收支劃分法」從去年十二月廿日表決，直到今年二月六日，已經拖了超過四十八天都還沒送到行政院；相較之下，「憲法訴訟法」從去年十二月廿日表決，去年十二月廿四日就送到行政院，只間隔四天，很明顯，同一天表決的法案，有的案件四天就可以送案、有的案件卻要拖一個多月才送案、有的案件甚至超過一個半月都還沒送件，足認立法院長韓國瑜恣意濫權，立法院之行政行為違反「禁止恣意原則」。

立法院不是法外之境，立法院的行政行為，仍應符合憲法與一般法律原則，「禁止恣意原則」即禁止行政行為有任何恣意差別待遇，此源自憲法第七條平等原則，要求法治國家所有機關之行政行為，就本質相同的事物應為相同的處理，但立法院長竟就同一日通過的三部法律案，未為相同處理，顯恣意就不同送案時程為濫權操作，又總預算案之送案流程對照行政往例亦顯荒誕恣意，韓國瑜院長違背憲法平等原則下「禁止恣意原則」明確，監察院應予彈劾，以維護民主憲政。

（作者為台灣國家聯盟決策委員、律師）

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